2018新北經驗論壇 打造友善健康宜居城市

2018年05月26日 19:30 中時 葉書宏

新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會26日舉辦「2018新北經驗論壇」，探討高齡、長照等議題，由余紀忠文教基金會董事長余範英（左）、新北市副市長葉惠青（右）主持。（葉書宏攝）

新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會26日舉辦「2018新北經驗論壇」，探討高齡、長照等議題，由余紀忠文教基金會董事長余範英（左）、新北市副市長葉惠青（右）主持。（葉書宏攝）

新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會26日舉辦「2018新北經驗論壇」，探討高齡、長照等議題。（葉書宏攝）

新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會26日舉辦「2018新北經驗論壇」，探討高齡、長照等議題。（葉書宏攝）

新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會26日舉辦「2018新北經驗論壇」，探討高齡、長照等議題。（葉書宏攝）

台灣65歲以上老年人口占總人口比率今年3月達到14.05％，正式邁入「高齡社會」，且距離「超高齡社會」僅剩8年時間，新北市政府衛生局與余紀忠文教基金會為探討高齡、長照等議題，今（26日）舉辦「2018新北經驗論壇」邀請產官學一起討論研商對策。

論壇分兩大主題，上午登場為民意匯流討論，邀請愛迪樂有限公司執行長鍾孟修、玖樓共生公寓共同創辦人柯柏麟及弘道老人福利基金會執行長李若綺與不老騎士等，共同提出打造健康高齡城市模式的經驗分享，並開放民眾一起參加。

下午則為專家論壇，由余紀忠文教基金會董事長余範英、新北市副市長葉惠青主持，邀請台北市副市長鄧家基、台東縣副縣長陳金虎、前行政院政務委員馮燕與國立陽明大學衛生福利研究所教授李玉春齊聚探討中央與地方所面臨高齡問題。

余範英表示，透過論壇探討不同縣市所面臨的問題，台北市、新北市、台東縣如何規畫，找出不同的地方，尋求整合的方法，公共政策應該是理性討論、發揮專業精神，國家才能永續治理，中央與地方合作，僅管政黨輪替，以前政策與現在仍有銜接必要。

葉惠青提出，新北市面對高齡社會的困境及對策，包括翻轉失能問題的「新北動健康」、解決老人孤獨問題的「青銀共居」與「老人共餐」、支持失智家庭的「新北失智共照網」、降低失能依賴長照的「黃金自立給付包」與「腦中風區域照護網」等。

鄧家基亦提出台北市作法，他表示，全市長照需求失能人口95％分布於社區中，高於全國平均89％，北市醫療資源充足是其特色，但每當要設置長照設施時，會遇到當地居民反抗。

陳金虎則以台東縣實際案例分析，他認為中央制定政策時，只規範一體適用的辦法，卻常忽略城鄉間的差距，導致地方執行困難重重，台東縣所擁有的資源根本無法與雙北市相比。

其中國立臺灣大學社會工作學系教授、前行政院政務委員馮燕與國立陽明大學衛生福利研究所教授李玉春分別循其政務經驗與專業從社福與公衛專業角度提供方針；國立陽明大學衛生福利研究所教授吳肖琪則從其豐富的地方田野經驗給予地方公衛體系整合的建議；勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理溫紹群則從智慧城市與風險管理的角度提供地方在思考城市軟硬體建設時納入高齡少子的因素進行整合。

舉辦此次經驗論壇可作為中央地方政府、專家學者、民眾相互對話交流的平台，對於高齡少子的人口現況、高齡長期照顧的創新政策，提供一個實務政策方針並可落實於全國地方政府之經驗學習標竿。

(中時 )