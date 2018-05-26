中市成年禮 學子回台讓旱溪媽祖加持玩闖關

2018年05月26日 19:57 中時 張妍溱

為參加成年禮遠從加拿大回台，就讀英屬哥倫比亞大學2年級的蔡閎安表示，他熱愛台灣廟宇古禮習俗，希望參拜旱溪媽祖的「成年禮加持」正式轉大人，對人生更有責任感，處事成熟、圓滿。（張妍溱攝）

台中市民政局26日於東區樂成宮舉行「107年成年禮」活動除遵循古禮儀式、首度加入3鐵闖關遊戲吸引120位年輕學子參加；完成闖關後的學子在終點樂成宮廣場接受旱溪百年媽祖「加持」披戴成年禮領巾、正衣冠，受贈蘋果「平平安安」及樂成宮文昌筆「學業順利」最後以運動飲料替代「成年酒」象徵正式轉大人。

為參加成年禮活動，2週前遠從加拿大回台，就讀英屬哥倫比亞大學電腦與物理系2年級的學生蔡閎安表示，他熱愛台灣廟宇古禮習俗，希望參拜聞名旱溪媽祖「成年禮加持」正式轉大人，對人生更有責任感，處事成熟、圓滿。

沿東峰公園出發至樂成宮約2．2公里，成年禮的3鐵闖關遊戲有「百裡挑一」、「兩人三腳」、「天堂之路」等趣味競賽，沿途讓學子們體會團隊合作、勇往直前的精神。民政局副局長盧政遠至樂成宮主持儀式表示，透過百年媽祖的「加持」期許青年們長智慧，能獨立自主邁入人生新的里程碑。

現場家長將傳家寶送交孩子手中，學子們也回贈父母感恩卡片，感謝父母的養育之恩與支持，並承諾展現成年應有的負責任及回饋的人生，現場洋溢感恩與迎接成年的喜悅之情。

(中時 )