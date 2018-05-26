「綠色園遊會」自備餐具特教生擊鼓倡環保

2018年05月26日 19:56 中時 張妍溱

環保志工隊由各社區婆婆媽媽、學校志工組成，每10人1組、約30多隊組隊參加，進行資源回收競賽，看誰分類最快、最正確，現場親友團們加油聲不斷。（張妍溱攝）

台中市環保局與台中市活力社區關懷協會、體育會登山健行委員會26日於太平區新光國小共同舉行「全民愛地球」減碳活動，今年主題為全民做資源回收、綠色消費、減碳騎乘電動車等並推動「綠色園遊會」民眾自備環保餐具享用美食；新平國小資源班學生演奏非洲鼓為活動熱鬧揭幕，吸引近千人參加。

太平區新平國小10多名資源班學生站在舞台上賣力演奏非洲鼓，熱情的鼓聲與律動讓台下觀眾邊跟著打拍；由各社區、學校志工組成志工隊每10人1組、約30多隊參加進行資源回收競賽，看誰分類最快、最正確，婆婆媽媽每天垃圾分類、高手如雲，現場親友團加油聲不斷。

活動邁入第15年，台中市活力社區關懷協會執行長李麗華表示，隨著地球暖化、天氣愈來愈熱，減碳成為全民的責任，每一年夏季舉辦環保愛地球活動，要提醒大家保護地球及資源回收的重要性，尤其綠色園遊會讓民眾落實享用美食須自備環保餐具，同時垃圾不落地。

環保局長白智榮表示，透過活動除帶動民眾從食、衣、住、行中落實環保愛護地球的行動，也邀請太平區各國中小學生參與活動，讓環境教育從小紮根，了解減少一分環境負荷、即增加一分經濟效益。

現場有電動車試騎、資源回收環保PK賽，把回收的保特瓶、玻璃、金屬做分類，現場綠色園遊會約20個攤位，擺出在地食材、講究健康、綠色蔬食的台灣小吃為主，宣導綠色消費與資源回收種類讓資源班學生和家長認識。

(中時 )