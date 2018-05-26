親綠學者硬拗蔡英文外交7突破 網譏：想當教育部長

美通過《台灣旅行法》破除台灣高層官員前往華府訪問的障礙。圖為2011年9月15日，美國眾議院外交委員會致贈美國國旗，給時任民進黨主席蔡英文。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

非洲國家布吉納法索24日突與我國斷交，是蔡英文上任總統2年內第4次邦交國斷交，原本是外交大退縮。不過，在親綠學者范世平竟硬拗成「蔡英文外交7件突破，是馬英九做不到的」。對此，網友譏諷范世平「想當教育部長嗎？」

對布吉納法索斷交一事，范世平上電視談話節目指出，與馬英九相比，蔡英文的外交突破有7大項。第一，日本把駐台單位名稱從「交流協會」改為「日本台灣交流協會」；第二，花蓮2月6日遭到強震襲擊，日本首相安倍晉三在臉書發布影片，親自寫下「台灣加油」；第三，美國通過《台灣旅行法》；第四，美國通過《2019財政年度國防授權法》，其內容包括美國防部長與台灣高階軍事官員進行互訪交流以及雙邊軍艦互訪等。第五，美國派主管政治的國務院亞太副助理國務卿黃之瀚來台訪問；第六，美國願意協助我國打造潛水艇，是歷任總統想做都做不到的事；第七，蔡英文與美國總統當選人川普通電話。

對范世平所稱「蔡英文外交7突破」，網友反駁指出，「第一項是自降國格；第二項只是做給別人看的，表示日本有感謝；第三~七就只是美國要砍台灣這個『盤仔』所做的...未來是要付出代價的」、「應該叫靠北突破吧？有沒有羞恥心？」，並譏諷范世平「想當教育部長嗎？」

(中時電子報)

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