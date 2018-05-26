大樹鳳荔季 陳其邁提「農業五策」提升農民收入

2018年05月26日 20:24 中時 李義

立委陳其邁參加鳳荔季，與市府、農會、立委及議員一起行銷大樹金鑽鳳梨及玉荷包。（陳其邁辦公室提供）

立委陳其邁26日出席一年一度的大樹區農會鳳荔季，他大讚大樹金鑽鳳梨甘甜、玉荷包肉厚籽小又多汁，創意冰淇淋跟枝仔冰在炎炎夏日更是消暑。他同時也喊出「農業五策」，要讓優質的金鑽鳳梨及玉荷包行銷國際，提升農民的收入。

陳其邁提出的「農業五策」是一、智慧化：透過大數據分析地理、天候等因素，建立預警系統，協助農民提前因應，減少農損。並結合物聯網、區塊鏈等技術，建構智慧產銷系統，即時反應生產資訊，優化農產品質。

二、觀光化：推廣地方創生與精緻農業，將農村地景，結合農業生產、在地文化，打造農村體驗旅遊，莊園經濟。

三、國際化：輔導農民取得國際認證，建立高雄農產品牌形象，加強國際競爭力，組成高雄隊帶領農民打開外銷通路。

四、在地化：以透明產銷資訊，強調生鮮、安全，及較短碳足跡優勢，推廣地產地銷的觀念，鼓勵餐廳使用在地農產品。

五、年輕化：吸引各領域不同專業、創意的青年，返鄉投入農業生產，並以創新的商業模式，建立完整產銷體系。

陳其邁肯定大樹好山好水生產出來的鳳梨、荔枝，口碑好，外銷也有不錯成績，而且農民創意把鳳梨再製加工成冰淇淋，口感更是不輸外國進口的冰淇淋，讓鳳梨更有經濟價值。

他還說，未來更要吸引「多語言」、「多創意」、「多熱情」的年輕人，運用所學專業，加入智慧科技，運用行銷創意，協助高雄農產打開通路、建立品牌。

(中時 )