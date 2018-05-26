威尼斯建築雙年展 瑞士「室內旅遊」獲金獅獎

2018年05月26日 20:36 旺報 李怡芸

瑞士館以「housetour」為主題，讓觀者如同居家旅遊。（記者李怡芸攝）

瑞士館內打破了空間內尺寸、規格限制。（記者李怡芸攝）

英國館以「島」為主題，將建築內部清空，另外搭建空間提供觀者喘息空間。（記者李怡芸攝）

Andra Matin以印尼的傳統材料思考建築可能的形式。（記者李怡芸攝）

Rahul Mehrotra作品試圖打破社會階層。（記者李怡芸攝）

第16屆威尼斯建築雙年展在本地時間26日上午舉行頒獎典禮，最佳國家館由瑞士以「House tour」獲獎，特別提名獎則頒給了英國館；主題參展金獅獎得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所，銀獅獎則頒給比利時的Jan de Vylder, Inge Vinck, Jo Taillieu，特別提名獎則由印尼建築師Andra Matin與印度建築師Rahul Mehrotra獲得。

威尼斯建築雙年展今年由Yvonne Farrell和Shelley McNamara擔任策展人，以「Freespace」為命題，希望建築更可想像為一種邀請與機會，希望呈現出慷慨、人性、公民體驗的建築精神。今年金獅獎頒給瑞士，認為解決了家庭內空間、尺寸的問題。瑞士館打造出一個完全無家具，如迷宮般的家居場景，觀者在其中彷彿進行家庭旅遊，但內部場景尺寸大大小小拼接，時而像是走入小人國，時而映入眼簾的門窗又巨大如走入巨人國。

國際評審團認為瑞士館呼應了Freespace的主題，反轉了建築的標準格式，建築師或建築物並不意味著某種規格，打造的應是形象而非原則，因此館中呈現的雖是一個不可能的住宅，但設計師以其陳述與建造的能力，試圖在最受限制的建築條件中挖掘潛在替代方案。

獲金獅榮譽提名獎的英國館則以「島」為主題，欲將整座建築變成一個開放的公共空間，而在原有建築的屋頂上建造一個新的公共空間來回應Freespace的主題，以架高的位置提供遊客一個居高臨下，鳥瞰展場與潟湖的視角，並表示在屋頂以下為一個沉沒的世界，藉此也反應了在英國脫歐後，對於當今世界的不確定因素，迫切需要一個喘息的空間。

金獅獎主題參展得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所，國際評審團認為，作品以兩張航拍照片的精準比對，揭示了建築、時間和地點之間的重要關係，Freespace的主題在其中不言可喻；尤其欲鼓勵潛力年輕建築師的銀獅獎，則頒給了比利時的建築師Jan de Vylder，Inge Vinck，Jo Taillieu，以其「對緩慢和等待充滿的信心」展現出建築在未來更開放、活化的可能性。

主題展特別提名獎則由印尼的 Andra Matin與印度的Rahul Mehrotra獲獎，前者打造了一個獨特的空間，思考傳統鄉土結構的材料與形式，後者則將建築融入環境，並創造出打破社會階層的可能性。

(旺報 )