虐童姨丈家再遭潑漆殃及鄰居 村民無奈：別再來了

2018年05月26日 20:42 中時 謝瓊雲

虐童姨丈遭收押後，住處被狠砸破壞，母親不敢獨自居住┬躲避他處，現在空無一人，新舊潑漆痕跡看來慘不忍睹。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣田尾鄉5歲小女童慘遭姨丈凌虐致死，再傳出有鄉民前往姨丈住處潑漆洩憤，三合院前庭、門窗和屋頂、屋內神明廳全都是新增白漆，滿目瘡痍；當地村長和附近鄰居無奈透過媒體呼籲，希望網民們息怒，別再來了，徒增左鄰右舍及村民困擾！

虐死女童的姨丈家先是引發數百網名集結狠砸、撒冥紙、潑紅漆。鄰居發現25日下午又有網民前來大量潑灑白漆，現場凌亂不堪、慘不忍睹；連神明廳也無一倖免；面對楊嫌住處被潑漆，當地南曾村長方碧岩忍不住跳出來呼籲，「別再來破壞別人祖先廳堂、這樣不好！」

凌虐致死，引發全民義憤填膺，繼前晚200多位鄉民赴姨丈家砸屋、潑漆後，昨下午又有鄉民到姨丈家潑漆，神明廳門外和屋頂滿是白漆，加上前晚被潑的紅漆和毀損的門窗，現場慘不忍睹，今天當地村長也忍不住呼籲，神明廳是楊氏宗族共有，「請不要來破壞別人祖先廳堂，這樣很不好！」

方碧岩表示，他能了解大家憤慨的情緒，但現在姨丈已被羈押，楊母也沒住在這裡，網民如果再前往破壞、鬧事，影響到的將是周邊鄰居，強烈呼籲大家「別再來了！」。

當地居民也忍不住抱怨，網民集結將近300到場叫囂那晚，附近住戶嚇到門窗緊閉，深怕不慎慘遭波及，外頭喧嘩吵鬧，許多人整晚都不能睡；這樣根本只以暴制暴，有何正義可言？尤其隔天大清早人潮走光，三合院內滿地遺留上千根菸頭，還有滿地厚厚冥紙，大家悶頭清掃善後、卻又敢怒不敢言。

住在楊嫌家附近的鄰居憤憤不平說，暴動那晚他見到有人直接拿著厚厚一疊冥紙，狠狠朝著楊嫌母親的頭砸下去，如此粗暴對待一個老婦人，實在太過分，尤其一大群人在旁邊鼓譟、或趁亂辱罵員警胡亂嗆聲，質疑這些人到底是來主持正義？還是唯恐天下不亂、故意來鬧事的？

北斗分局田尾分駐所副所長柳江聲說明，經調閱監視器，警方已掌握一特定對象，25日傍晚4點多前往潑白漆，已清查身分要通知到案說明，他也強調神明廳是屬於楊家宗族所有，並非楊嫌家個人產權，這次無端受波及，呼籲網友別再前往騷擾，以免造成困擾又有觸法之虞。

(中時 )