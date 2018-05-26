美國特戰隊「鋼鐵人裝」 確定2019年交付

2018年05月26日 20:48 中時電子報 江飛宇

美國特戰司令部(SOCOM)表示，青銅戰士(TALOS)動力裝甲服，也就是俗稱的「鋼鐵人裝」有信心在2019年夏天時測試。

國際防衛雜誌(national defense magazine)報導，青銅戰士計畫是在5年前提動的，由當時的特戰司令部司令威廉麥克．拉凡(William McRaven)提出，希望開發一款為步兵提供更大的保護、提供更大的機動性和力量的服裝，所以它不是簡單的機械外骨骼，還需要有防護力，非常接近超級英雄「鋼鐵人」的概念。

另外一種鋼鐵人裝的可能造型。(圖/美國陸軍)

先前有報導指出，青銅戰士的研發出現問題，可能會影響明年交付原型的進度，但是在最近又出現了改正，開發員們表示，他們已經超越了原本的瓶頸，因此有機會準時交貨。研發主管吉姆．史密斯(Jim Smith)表示，青銅戰士計劃「非常順利」，當然他也不諱言「這項工作總是有挑戰性」。

史密斯說：「明年夏天，我們就會看到一名試作員穿上鋼鐵裝並將測試性能的畫面，甚至可能不止一具。」

他指出，這項研發案最大的挑戰不在哪項科技無法突破，而是整合管理所有不同的技術，包括操縱界面要與視覺增強系統整合，頭盔、裝甲需要有足夠的電力來啟動以及通信。

另一位開發主管詹姆斯．米勒上校(James Miller)表示，他認為視覺增強系統與操作介面的整合最困難。他提到青銅戰士原本是由強化塑膠製作的，而且不具備動力。到了馬克5型(Mark 5,第5種改良型的意思)，預計將由鈦合金製成，具有復雜的驅動系統和新型材料集成，可以提高結構性能。大小、重量、力量、動態靈活性和速度都必須考慮在內。如果盔甲太大、太重，導致行動不便，就不會被使用。

這2位開發者說，3D列印機是他們設計青銅戰士最佳的幫手，包括尺寸、內藏空間，設備整合都是先將零件列印出來，然後即時調整，不但縮小設計概念與實作上的差距，也大幅節省設計經費。他們沒有說明開發資金有多少，只表示「與其他造飛機、造坦克等軍品項目相比，青銅戰士稱的上低成本開發計畫。」

(中時電子報)