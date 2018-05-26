李國毅情牽學姊女友近10年 一直沒認終於說出原因

2018年05月26日 21:04 中時 洪秀瑛

李國毅今辦簽書會。（美好事物出版社提供）

粉絲支持。（美好事物出版社提供）

李國毅簽書會。（美好事物出版社提供）

李國毅推薦新書。（洪秀瑛攝）

李國毅童年照很萌。（美好事物出版社提供）

李國毅童年照很萌。（美好事物出版社提供）

出道12年的李國毅，26日出席個人新書《靠近》簽書會，書中描寫他從小到大包括青春期在部落格發表文章的反思，「看到以前的自己隨心所欲，想寫什麼就寫，現在我變得不愛說話，必須謹言慎行，知道會影響更多人」。他特別有感的原因和先前突然被衰貼「台獨」標籤多少也有關，新聞事發後，他黯然離開已拍8天的大陸網劇《我不能戀愛的女朋友》，他今首回應，輕描淡寫說「沒事的」，臉上卻難掩落寞。

李國毅先前在大陸蘇州拍網劇《我不能戀愛的女朋友》，突遭大陸網友指稱他曾在IG、臉書PO出一張在電視劇《我的自由年代》中手舉「抗議不公」的劇照，舉報他「支持太陽花」，被爆當時，李國毅為免風波擴大，迅速向已拍攝8天的劇組請辭。他今說：「一個4年前的劇照被延伸成這樣，挺無奈但也是接受，就覺得可惜了。」強調當時配合劇情發文，只是時機敏感。

他坦言決定辭演後，心情沮喪，當晚和經紀人在房間喝掉2瓶啤酒，爸爸覺得他危機處理得宜，媽媽不敢跟他說話，深怕一開口就心疼落淚，「我心裡一酸，就告訴他們沒事、沒事」。他去大陸前，已經把自己狀態調整得很好，沒料到「出事」，日後登「陸」難行？他說：「我當時匆匆忙忙離開，要解釋也不會有人聽，演員就是哪裡有好劇本就往哪裡去，哪邊有機會，需要我就去。」他笑說經紀人當晚電話接不完，「（我的）演藝事業達到新高峰」。

他書中也承認大學念7年是為了逃避兵役，「以前有個迷思，怕當兵後一切歸零，但不想當兵是事實，當初的決定變成現在的我，所以不會包裝這事。」也說至今仍害怕上台，和主持人有說有笑「都是演的」，其實他每次活動前都焦慮到吃不下飯，一直想著如何做得最好。

他跟大3歲的學姊女友甘煖琳（橘子）情纏多年，他今仍定位她是「好朋友」，是否擔心粉絲不能接受？李國毅說：「我會順其自然，最好處理的方法就是誠實，沒什麼好隱瞞的。」他說今年有粉絲上台，拿著麥克風直白問他：「李國毅，你有沒有女朋友？」他被嚇壞，粉絲又說：「你也該有女朋友，你一直照顧大家，也該有人照顧你了，你幸福，我們就幸福。」

他自認沒偶像包袱，但至今不能認戀情有原因，「該出現就會出現，我還是最想演到自己想演的戲，不想有多餘的事，讓觀眾看戲時有多餘的聯想」，他的人生都在規畫中，比如拿到金鐘獎，事業上有肯定之後才會有進一步的動作。該不會已祕婚生子？家在新北市泰山是望族的他笑稱：「那要拜託泰山村民不要太早說出去，但村民很熱情，我管不住。」經紀人補充：「不會藏啦，也藏不住，如果有（好消息），會找適當機會說。」

(中時 )