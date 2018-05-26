外媒：中國探索月球或在「永恆之光」山峰建基地

2018年05月26日 21:05 中時電子報 盧伯華

中繼星鵲橋號發射成功後，將做為今年底嫦娥四號探月任務的中繼通訊衛星。（圖／新華社）

中國大陸最近發射了一顆中繼衛星鵲橋號，做為未來探月活動中的通信中繼站。外國媒體指出，中國已選定未來探月活中在月球背面的著陸點，並可能在月球南極一個被命名為「永恆之光」的山峰建立一個長久基地。

大陸本周發射的這顆衛星，是中國探月工程中的嫦娥四號任務的中繼通信衛星，因其功能在溝通月球與地球，因此被命名為「鵲橋號」。嫦娥四號探月任務計劃降落在月球的背面，而這個永遠背對地球的一面無法與地球通信，當年阿波羅計劃中的太空船繞過月球背面時會出現約45分鐘的通訊空窗即是如此，因此要降落在月球背面並進行活動，就必須有一顆衛星來進行地球與月球之間的通訊中繼。

加拿大《環球郵報》報導，在過去對月球的研究中發現，月球上靠近極地有幾個光亮的小點，這些小點因為位置的關係，在月球自轉時永遠有有陽光照射不會變暗，因此被稱為「永恆之光」。它位置在的月球極地的山峰上，據說中國大陸的科學家們對月球上這些永遠保持光亮的小點也很感興趣。

報導稱，這些山峰很小，大約只佔月球表面千億分之一的面積，但它們幾乎無休無止地發光有極高的科研價值，亦即源源不絕的太陽光意味著有充足的電力，為探索研究甚至開採等活動提供了重要的動力來源。

密蘇里科技大學教授克魯利科夫斯基說：「兩極是月球上最吸引人的地方。每個人都想去那裡。如果你想做什麼，你需要能量——而山峰是最具吸引力的能量來源。」

中國已經選擇艾特肯盆地作為探測器登陸月球背面的著陸點。「永恆之光」的南極峰位於艾特肯盆地，這是一個巨大的撞擊坑。

報導稱，中國空間技術研究院研究員龐之浩曾在一篇文章中寫道，實際上，利用陽光是中國今後考慮在月球建立一個更長久基地的重要考慮因素。他寫道：「月球基地的選址需要兩個基本條件：充足的陽光與充足的水和冰。」他還說：「月球極地的一些區域幾乎永久性地暴露在陽光之下，另一些地方則恰恰相反。通過將兩者結合起來，我們可以獲得陽光、水和冰。」

報導指出，中國大陸一直小心翼翼地把自己雄心壯志定位於國際合作，並裝備了德國、荷蘭、沙烏地阿拉伯和瑞典研發的儀器。

國際觀察人士認為，中國已經擁有了到達月球南極的技術，但並不單單只有中國有這一野心。總部設在佛羅里達州卡納維爾角的私人公司月球捷運公司已宣佈計劃在「永恆之光」的山峰上建立一個天文台和研究站。歐洲航天局也正在為月球南極開發一個著陸器，並指出「最大化暴露在陽光下是至關重要的」。

報導稱，近期一系列研究發現使人們重新對月球產生了興趣，包括有跡象表明它含有大量的水以及其他寶貴的資源。

(中時電子報)