獨／王淨寫愛情小說 鼓勵單親媽再相信愛情

王淨。（取自臉書）

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王淨劇中演高中生。（公視提供）
王淨劇中演高中生。（公視提供）
王淨和媽媽感情好。（公視提供）
王淨劇中有許多哭戲。（公視提供）

潛力新秀王淨繼電影《癡情男子漢》、電影版《鬥魚》後，在公視新戲《你的孩子不是你的孩子─茉莉的最後一天》飾演憂鬱高中生茉莉，今年20歲的她已出過2本小說，跟劇中文藝少女的角色有幾分相似，不同於先前的演出，這次劇中有許多情緒壓抑的哭戲。

她透露，準備演員功課時最喜歡聽日本動畫《神隱少女》主題曲，原因追溯到幼稚園第一次跟媽媽分離的記憶。「我還記得上幼稚園的第1天，我不想離開媽媽，那時候車放的就是《神隱少女》主題曲，在車上一邊聽歌，一邊抱著我媽哭說『我不想要去上學』，後來媽媽也跟著哭了」，後來這首歌變成她和媽媽遇到困難時會聽的歌曲。

因為出生在單親家庭，王淨曾有5年多都住在美國念書，媽媽在台灣工作，為她台灣、美國兩地飛，1年甚至往返7、8趟，王媽媽形容，王淨看起來活潑、搞笑，其實個性內斂，母女關係像盟友。

王媽媽透露王淨剛到美國當小留學生時很不習慣，會開始寫作也是因為思念，後來才知道王淨從下課後就會躲在房間裡寫小說，而寫愛情小說的初衷是想鼓勵她再相信愛情。直到出版社跟王淨說要出版她的小說，親戚還以為是遇到詐騙集團。

王淨表示，得知接演《茉莉的最後一天》單元非常興奮，但現場讀劇本時會默默哭起來，因為劇情令人揪心。對於未來演員生涯，她說沒辦法定義自己是甚麼個性的人，可能因為這樣的緣故，她覺得自己適合走演員這條路，「不管像上一部戲演個潑辣女生，或是這部戲演一個被家庭、社會遺棄的憂鬱症，我都覺得適合，因為我覺得她們都是我100種個性裡的一種」她說自己月亮星座在雙子，自認多重性格，不怕演繹各種角色。

王淨先前和電影版《鬥魚》新人林柏叡爆假戲真做，林柏叡還認了和另一位新人雷婕熙未婚生女，王淨27日將和尹馨及導演陳慧翎出席公視記者會，勢必也是焦點之一。

(中時 )

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