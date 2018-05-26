射擊世界盃》再創佳績 呂紹全男子10公尺空氣步槍摘銅

呂紹全(右)摘下射擊世界盃男子10公尺空氣步槍銅牌。(中華民國射擊協會提供)

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中時電子報

繼林穎欣獲德國慕尼黑世界盃女子空氣步槍金牌後，我國射擊代表團再傳佳績，呂紹全26日在射擊世界盃男子10公尺空氣步槍殺出重圍，勇獲銅牌，目前中華隊在射擊世界盃拿下一金一銅，精采表現相信能讓國人相當振奮。

呂紹全以629.2分第8名進決賽，預賽前7名均為歐洲選手，中國大陸最好成績為628.9分第10名，無緣闖進決賽。決賽時第3、4名時同分加賽，呂紹全順利擠下克羅埃西亞選手，可惜第2、3名戰輸給俄羅斯選手0.1分獲銅。

金牌由白俄羅斯選手查黑卡(Illia Charheika)奪下，成績是249.5分，銀牌是俄羅斯選手馬斯連尼科夫(Vladimir MASLENNIKOV)，成績248.8分，呂紹全以227.9分成績獲得銅牌。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，呂紹全是位很認真、有智慧、有天分的選手，2014南京青奧嶄露頭角，10公尺空氣步槍資格賽曾以第4名搶下決賽門票，可惜決賽未晉前六，無緣爭奪獎牌。

陳士魁認為，呂紹全相當年輕，也有活力，尤其經過南京青奧、仁川亞運及這次射擊世界盃等重大賽事洗禮後，迎接8月登場的雅加達亞運，以及其他各項國際比賽嚴峻的挑戰，將具更多信心，創造個人更佳成績。

(中時電子報)

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