美軍最大罩門！軍武元件中國製

2018年05月26日 21:53 中時電子報 楊幼蘭

從衣服到電視，美國人日常生活中到處都能看到「中國製造」的標籤。不過一談到武器，老美可不想看到這標籤。

《國家利益》（The National Interest）網26日指出，儘管美中間存在政治，軍事與貿易緊張關係，但五角大廈的一份新報告顯示，陸企或陸資企業在美國國防產業中扮演著重大的角色，而美方認為，這已到了危險的地步。

例如，多數美軍固體火箭發動機用的都是一種名為Dechlorane的物質。然而，美國境內並沒有供應商，所有的材料都來自比利時的西方化學（Occidental Chemical）。

而五角大廈在2016年的年度工業能力報告（Annual Industrial Capabilities report）中警告，更令人擔心的，就是製造Dechlorane的先質來自中國。

不過，由於中國供應商無法再生產那種先質，也因此如今世上已沒有Dechlorane的來源。

另一個例子，就是美國軍武是靠先進電子驅動，而它們多數都在國外製造。而全球90％印刷電路板都在亞洲製造，其中又有過半在中國生產。

而這部份是中國打定主意，決心要為先進技術建立國內研究與製造基地的結果。另一方面，1990到2015年間，中國直接投資美國企業的金額超過640億美元（近2兆台幣），儘管這落後日本的約4,000億美元（近12兆台幣），但在美國經濟和產業仍佔有一席之地。

(中時電子報)