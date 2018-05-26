金正恩視察元山葛麻海岸旅遊區建設工地 北韓無敵海景曝光

元山葛麻海岸旅遊區工地。（朝中社）

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金正恩視察元山葛麻海岸旅遊區工地。（朝中社）
元山葛麻海岸旅遊區。（朝中社）

朝中社今天報導，北韓最高領導人金正恩昨（25）日視察了東部元山葛麻海岸旅遊區建設工地，表示要把旅遊區建設成為「世上獨一無二的北韓式海岸城市」，要求在明年太陽節（4月15日）完工。

據報導，金正恩巡視工地各處，了解工程規模和進展情況、保障材料和設備對策等全盤建設情況。金正恩強調，要切實可行地制定建設日程計劃，在所有項目建設中堅持「千年負責把關、萬年保證的原則」，嚴格遵守設計、施工標準和工程施工法要求，在最高水平上保障建築物的品質。

金正恩還指出，要大力開展「火線式政治工作和集體競賽運動」。建材生產部門等全國相關單位要大力開展增產鬥爭、創造鬥爭，無條件保障工地所需的設備、材料和裝飾建材。

在今年的新年致辭中，金正恩曾表示，要在最短時間內完成元山葛麻海岸旅遊區建設工程。之後北韓方面開啟了「速度戰」加快建設，至此已有數月時間。

元山葛麻地區位於江原道元山灣南部的葛麻半島，上面有北韓著名的旅遊勝地「名砂十里」，風景優美，附近還有新建的葛麻機場，北韓計畫將這一地區建成國際海岸旅遊區，把北韓旅遊業提升到世界一流水準。

據悉，北韓人民軍總政治局長金秀吉、總政治局組織副局長孫哲珠、人民武力省副相金正官等元山葛麻海岸旅遊區建設指揮部的指揮官、國務委員會設計局幹部到場迎接。北韓勞動黨中央副部長趙甬元陪同視察。

(中時 )

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