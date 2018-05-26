每天吃飯都配辣椒醬身體會出問題？營養師這麼說

2018年05月26日 21:59 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

問：炎熱夏天食慾不佳，吃飯配菜加點辣椒醬吧！對身體會有什麼影響嗎？

答：臺北市立聯合醫院仁愛院區營養師孫雅祺表示，行政院衛生署建議國人每天鈉攝取量應小於2400毫克，相當於6克鹽，而每天我們所吃的天然食物不添加任何調味料時，約含300~400毫克鈉 (約1克鹽)，其他則來自於鹽、味精、醬油、烏醋……等調味料。而從市售辣椒醬從營養標示中可見，每攝取1茶匙 (5ml)的辣椒醬，含有35mg鈉，若以2400毫克鈉做為參考值，約佔每日建議攝取量百分比 (Daily Value)的1%。

鈉攝取量是否會超標，仍需視您全天鈉含量來源的所有調味料攝取量而定，還有您是否經常外食，是否偏好醃、燻、醬、滷、漬等烹調方式，是否常食用加工調理食品，例如：鹽漬果乾、蜜餞、醃製蔬菜、火鍋料等，以及鹹味之烘焙食品等，都是容易造成鈉攝取超量的因素。

針對沾醬使用，建議斟酌當餐攝取情形做增減，但若為高血壓、心臟病、糖尿病之個案，建議可做以下飲食調整，以減少鈉的攝取量：

1.調味料使用以沾取代淋。

2.可自製沾醬，減少含鈉量攝取：可以辣椒、蒜頭、香菜、檸檬、花椒，抓少許糖用以取代加工調味製品。

3.烹調時可以新鮮水果增添風味：可以檸檬、鳳梨、蘋果、蕃茄等水果之特殊香味來增添風味。

4.可用天然辛香料提升口感：可使用辣椒、胡椒、洋蔥、香菇、香菜、蔥、薑、蒜等提味。

5.使用中藥材減少烹調用鹽量之使用：枸杞、當歸、人參、川芎、紅棗、黑棗等皆可提升風味。

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(中時電子報)