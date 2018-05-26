神話Andy怕爬蟲類 想帶申彗星過無人島生活

2018年05月26日 22:34 時報周刊 溫博鈞

Andy來台參加公益活動，百名熱情粉絲接機。（蘇蔓攝）

韓團「神話」成員李先鎬（Andy）受紅心字會之邀，26日中午抵台為弱勢兒童籌募營養午餐費用，上百名熱情粉絲在桃園機場熱情接機。這次的活動主題是「回家」，他也常來台，曾想過在台置產，因喜歡大海，購屋會考慮在海邊，可以游泳和釣魚，學習中文又能吃台灣美食。」媒體推薦花蓮，他好奇地問「會不會很貴？」

在綜藝節目《白鍾元的胡同食堂》中他擔任咖喱餐廳大廚，某次因太疲累，當神話的哥哥成員們驚喜出現給他們打氣時感動得想哭，令他回想起神話初期一同打拼的情景，他說：「我沒有哭，只是眼眶泛紅！」他透露神話成員都擅長料理，想開「神話餐廳」；他說：「開餐廳沒問題，但我需要更多人手！終於知道開餐廳的人真的很厲害。」

日前他和神話隊友Eric拍攝野外實境節目《叢林的法則》，因尚未播出不能講太多，只伸手說：「看我的手就知道，晒黑了這麼多。」只能帶3樣東西若到無人島生活的話，他會帶刀、斧頭、鋸子，還試著畫出鋸子的模樣。

若要選一神話成員在無人島一起生活，他說：「我選彗星哥！我怕爬蟲類，他不喜歡蟲子，我們會找一個沒有蟲跟爬蟲類的地方。」還補充「爬蟲類不動的話我ok，拿到我面前的話我可受不了，我怕被吃掉。」27日下午5點他將在台北舉行「2018Andy李先鎬Come Home Love Taipei Fan Meeting」愛心見面會。

(時報周刊)