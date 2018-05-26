朱學恒︰國際局勢亂 台灣到底在幹嘛 網回4字笑到翻桌

2018年05月26日 22:36 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統（右）、總統府秘書長陳菊（左）24日在臉書「開直播推銷玉荷包。蔡總統一口吃掉玉荷包，直說很幸福，呼籲網友用新台幣讓玉荷包下架。（取自蔡總統臉書/中央社）

為搶救川金會，南韓總統文在寅今與北韓領導人金正恩二度高峰會。宅神朱學恒直指，美國、南北韓3國領導人都想證明自己有影響力，回頭看看台灣到底在幹嘛？網友回4字全笑瘋：「賣玉荷包」。

外交部24日晚上7點宣布布吉納法索與我國斷交，而在這之前6小時，蔡英文總統與總統府秘書長陳菊，當天下午1點則透過臉書直播，推銷高雄的玉荷包荔枝。對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書批，蔡英文政府真的很愛説謊，布吉納法索斷交，一副「其實我都知道」的諸葛神算様，結果，斷交前還在叫賣玉荷包，馬上露饀。根本就是狀況外！

朱學恒在臉書則指出，最近國際局勢真是亂到一個不行，金正恩打打談談，川普反反覆覆，文在寅走走停停，大家都想證明自己有實質影響力，「我就不太知道台灣在幹嘛了」。

網友紛紛酸說：「賣玉荷包，很重要。」、「在推銷玉荷包啦！」、「在當盤子。」、「我國拚轉型正義去蔣化，國幣更新，真是太有競爭力了！」、「能混則混，能撈則撈啊！」、「能幹嘛？我們只能謙虛、謙虛、再謙虛。」、「拚選舉、拚斷交、拚詐騙，不然還能幹嘛！」、「台灣菜英文弱爆了。」、「我們的民進黨政府除了整天只會鞭國民黨的屍，來掩飾自己的無能外，還會幹什麼？」

(中時電子報)