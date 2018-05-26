火星可能在四十億年前存在生命跡象

火星現在是不毛之地，但是40億年前可能會有生命。(圖/NASA)

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中時電子報

火星上有沒有生物?這一直是個令人們感興趣的話題，現在最新的說法是，火星可能曾經有過生命，在遠古的40億年前以前。

物理學網(phys.org)報導，研究人員認為，在3億至四十億年前的火星，當時火星的地熱力量還存在，還能有比較強的磁場，可以保護火星大氣層不被吹壞，所以當時的火星溫度應該比較高，可以有流動的水份，也就能夠支撐我們較熟知的生命形態。

持這種主張的研究人員認為，火星上有很多極類似乾涸湖泊的遺址，說不定在那些地方可以留存有化石，因為那種地質環境會有大量的沉積岩。科學家已經確定，由泥或是黏土所構成的沉積岩是最可能保留化石的，不管地球或是火星，這樣的岩石含有豐富的鐵，以及大量的二氧化矽，都有助於保存化石。

或許有人會問，火星上還留存有40億年前的地質結構嗎？科學家認為這是有可能的，因為火星上沒有地球這樣活躍的板塊運動，正是板塊運動會破壞裡面的岩石和化石，所以地球不容易找到極度古老的岩層。但是火星因為體積小，地熱在數十億年前就冷卻了，所以沒有了地質活動，古老的微生物形式的生命也沒有機會繼續演化，但是它們卻會成為化石而保留下來。

目前研究人員將以地球古老地質為藍本，推測火星化石的最可能地點，並且通知美國航太總署、歐洲太空總署等單位，做為下一次探測火星的任務考量，航太總署的「火星2020」計畫就是打算收集火星岩石樣本，並且送回地球，以進行最精確的分析。

(中時電子報)

文章來源：Mars rocks may harbor signs of life from four billion years ago

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