會賈德納 總統：中國正在改變兩岸現狀

2018年05月26日 22:50 中時 曾薏蘋

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持，今晚抵達台灣隨即與蔡英文總統見面；總統表示，中國最近這些粗暴政治動作，都在顯示中國正在改變兩岸和平穩定的現狀，「我想這一點美國政府部門都有一樣的看法」。

總統強調，身為世界公民的使命感，中國的打壓只會讓國際社會更支持台灣，而台灣走向世界的決心，也不會因此而動搖。

賈德納則表示，首先他要在這邊表達感謝台灣對世界衛生組織捐款100萬美元對抗非洲依波拉病毒，更是展現出台灣的領導者不是嘴巴上說，而是採取實際行動援助其他國家，

賈德納說，台灣的成功、繁榮及其安全，對於美國來說是一個重要的議題，這也是他為什麼會持續支持台美關係及相關法案，「我希望美國對台軍售能夠常態化」。

總統接見賈德納時指出，這次見面的意義非常不一樣，近來發生了一些事情，比如說中國的軍機繞台、外交上打壓，甚至讓我們外交友邦和我們斷交，甚至於干擾台灣加入WHA，又甚至強迫一些國際的公司改變他們對台灣的名稱，這些粗暴政治動作，都在顯示中國正在改變兩岸和平穩定的現狀。

總統說，「賈德納主席變更行程今天晚上到達台灣來看我們，展現出來的是對台灣的重視，也會讓台灣人民感受到您深刻的友誼，也展現台美之間堅固且逐漸升溫的友誼。」

總統指出，美國國會長期以來都持續在加強台美的關係，及提升台灣參與國際的議題上為台灣發聲，「2018亞洲再保證倡議」法案，強調印度太平洋地區跟美國之間的連結，來台前跟馬基參議員共同提出「2018台灣國際參與法案」，促請美國政府積極協助台灣參與國際組織，她為台灣政府跟人民，表達感謝。

總統說，她也要藉這個機會重申台灣在國際的參與是要爭取應有的權力，也更願意善盡世界公民的義務，台灣爭取加入參加WHO就是最好的例子。

總統表示，台灣是世界的醫療大國，更是在國際的醫療體系裡面的模範生，絕對有能力也有意願對國際社會做出更多的貢獻，也相信世界衛生組織的重點不是政治，而是全人類的健康。

賈德納表示，隨著台旅法通過及AIT新館開幕，未來台美合作機會只會增加，他提出的「亞洲再保證倡議法案」是個跨黨派的法案，對於亞太地區建構一個安全及自由、開放的亞太地區的貢獻。

(中時 )