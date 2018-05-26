王毅：非洲僅一國未與中國建交　歡迎他們早日加入

2018年05月26日 23:05 中時電子報 盧伯華

大陸外交部長王毅26日下午在與布吉納法索外長巴里簽署《復交聯合公報》時表示，任何企圖分裂中國的行徑、任何阻擋歷史前進的逆流，都不過是螳臂當車，注定遭到失敗。現在，非洲只有一個國家還沒有同中國建交。我們真誠希望這個國家早日加入中非友好大家庭。

大陸外交部網站於26日晚間發布消息稱，國務委員兼外交部長王毅在北京同布吉納法索外長巴裡舉行會談並簽署《中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報》，王毅表示，我同巴里外長共同簽署布吉納法索政府在公報中承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方對布吉納法索政府順應時代潮流，作出正確政治決斷表示高度讚賞。

王毅指出，一個中國原則，是公認的國際關係準則，也是國際社會的普遍共識，是中國同任何國家發展關係的根本前提和政治基礎。一段時期以來，岡比亞、聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加紛紛同中國實現建復交，中國在全球的朋友圈越來越大，好夥伴越來越多。事實證明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。任何企圖分裂中國的行徑、任何阻擋歷史前進的逆流，都不過是螳臂當車，注定遭到失敗。

王毅表示，中布復交，兩國人民期待已久，揭開了兩國關係新的篇章。習近平主席歡迎卡博雷總統9月來華出席中非合作論壇北京峰會，卡博雷總統表示期待出席峰會，同習近平主席共商中布、中非友好合作大計。相信兩國元首屆時會晤將為兩國關係發展繪就新的藍圖。

中布復交，兩國合作蓄勢待發，雙方都有意把失去的20多年時間追回來。長期以來，中非雙方都期盼著早日實現「大團圓」，照一張「全家福」。今天，我們朝著這個目標又邁近了一步。

王毅說，現在，非洲只有一個國家還沒有同中國建交。我們真誠希望這個國家早日加入中非友好大家庭。而在非洲大陸走向發展繁榮的前進道路上，中國願成為與所有非洲國家一路同行的真誠夥伴。

王毅指出，再過3個月，中非合作論壇北京峰會將隆重召開，這將是中非加強團結合作的一次歷史性盛會。

巴里表示，恢復與中華人民共和國的外交關係完全符合布吉納法索人民的意志和利益。布吉納法索已經斷絕與台灣所謂的「外交關係」，將不與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。布基納法索期待與中國建立緊密的夥伴關係，並為促進非洲國家和中國的合作作出貢獻。布基納法索總統卡博雷將參加9月在北京舉行的中非合作論壇峰會。

(中時電子報)