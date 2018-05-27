口香糖輕鬆減肥法 邊走邊嚼有效管理體重

2018年05月27日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

最需要減重的人，往往最怕運動太麻煩。不過，如今專家發現，邊嚼口香糖邊走路，可以在較輕鬆的狀態下有效減重。

據《每日郵報》（DailyMail）與《醫療日報》（Medical Daily）26日報導，日本東京早稻田大學的專家發現，走路時嚼口香糖，不僅能讓心跳速率加快，還能促使人走得更快，而這意味著能燃燒更多卡路里。

這篇在《物理治療科學期刊》（the Journal of Physical Therapy Science），以及奧地利維也納歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）發表的論文指出，在運動時嚼口香糖，有助於管理體重，而在包括日本在內的許多國家，走路都是最普及的運動。

這項研究針對46名年齡從21到69歲的男女進行，結果發現，在相同的時間內，嚼口香糖的人走得比較快也比較遠，而平均的心跳速率也大幅提高。不過其中成效最卓著的，就是40歲以上的中年男性。

這是首次有研究團隊觀察邊走邊嚼口香糖的功效，在實驗中，接受測試者一次走15分鐘，完成兩次走路實驗。第一次他們邊走邊咀嚼兩粒熱量為3大卡的口香糖，而另一次則是攝取含口香糖成份的粉末後再走路。接著團隊評估他們兩階段的靜止心率與活動心率，還有以自然步調行進的距離，走路速度與步數等。

結果發現，他們咀嚼口香糖時，平均心跳速率「明顯較高」。

此外，還有其他研究發現，嚼口香糖有助於促進循環，嚼很硬的口香糖可以讓人的心跳速率每分鐘增加多達11次。

(中時電子報)