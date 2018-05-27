NBA》恐怖細節！布萊恩「毒舌」變難解詛咒

2018年05月27日 00:12 中時電子報 黃及人

《SPORTING NEWS》報導，「小飛俠」布萊恩在《ESPN》的籃球分析節目「細節(Detail)」，如今已變最可怕的不解詛咒，因為說也奇怪，只要布萊恩分析到哪個球員，沒多久就會嘗到敗北或淘汰滋味，這也算死亡筆記本的一種！

以下是《SPORTING NEWS》列出的布萊恩每1集「細節」節目分析對象與結果，由於第1集分析的是他自己，所以並未列在其中，只是下個被詛咒的受害者是誰？恐怕不少球員挫著等：

第2集：分析暴龍射手迪羅薩在東區季後賽首輪G1表現，結果迪羅薩與暴龍在東區準決賽遭到騎士4連勝橫掃出局。

第3集：分析爵士射手米契爾在東區準決賽G1表現，結果米契爾與爵士在東區準決賽1比4淘汰出局。

第4集：分析鵜鶘後衛哈勒戴在西區準決賽G3表現，結果哈勒戴與鵜鶘在西區準決賽1比4淘汰出局。

第5集：預先分析騎士前鋒詹姆斯在東區冠軍賽表現，結果詹姆斯與騎士前兩戰慘敗給塞爾提克。

第6集：分析塞爾提克前鋒塔圖在東區冠軍賽G2表現，結果塔圖與塞爾提克在東區冠軍賽G3與G4落敗。

第7集：分析勇士後衛柯瑞在西區冠軍賽G3表現，結果柯瑞與勇士在西區冠軍賽G4、G5都輸球。

第8集：分析塞爾提克後衛傑倫布朗在東區冠軍賽G5表現，結果布朗與塞爾提克輸掉G6。

(中時電子報)