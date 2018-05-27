《全球星期人物》狠辣不輸人！32年特務＋水刑虐囚 美首位CIA女局長哈斯佩爾

2018年05月27日 08:01 中時電子報 何宜玲

Today, Gina Haspel became the FIRST EVER female CIA Director. pic.twitter.com/ULXrB3o8RP — GOP (@GOP) May 21, 2018

美國出現首位女性中央情報局局長哈斯佩爾(Gina Haspel)，但是在她正式上任之前，卻是幾經波折。因為她的個性彪悍強勢，作風狠辣，跟狂人總統川普很合拍，因此就在前中情局長蓬佩奧被派去當了美國國務卿以後，川普就力挺哈斯佩爾出來擔任中情局長。

但是消息一出，哈斯佩爾過去的「黑歷史」立刻被一一挖出來，包括她曾經對恐怖份子動用水刑虐待，被批評太過嚴苛酷吏。因此她自知無法避開前往參議院確認提名的聽證程序，曾經在被正式任命前的一個星期，自己提出了放棄，希望能夠避免自己和中情局的名譽受損。

Gina Haspel is sworn-in as the new CIA director. She is the first female director of the agency. https://t.co/WRX4897hqZ pic.twitter.com/BRxCyPp90r — CNN (@CNN) May 21, 2018

美國總統川普正式任命哈斯佩爾為中情局長。(圖/美聯社)

不過，美國總統川普可不是這麼想，她的這一點「黑歷史」對川普而言，可能只是小巫見大巫的事情而已，川普對她依然是力挺到底，還直言自己對水刑虐囚的觀點是「以毒攻毒」，絕對有效。

哈斯佩爾最後在聽證會上，承諾說她將確保中情局在她的領導之下，不會再發生類似的虐囚或酷刑的審訊手段。後來，還有民主黨參議員哈里斯(Kamala Harris)繼續追問她說，川普認為嚴刑逼供的手段好用，妳同意嗎？結果她的回答也很絕，她說她不認為酷刑管用，但是卻獲得了「寶貴情報」。這一段對話也可以看出來，她為何獲得川普重用，也許她和川普在某種本質上是同一種人，因此川普很肯定她的作為。

HUGE Scoop: Gina Haspel Knows About Brennan and Comey’s Russia/Trump Setup https://t.co/wLo5tixVv0 — Big League Politics (@bigleaguepol) May 24, 2018

哈斯佩爾於1956年出生於肯塔基州(Kentucky)，她的父親是一名美國空軍，因此她從小是跟隨父親在海外的空軍基地長大，這個經歷激勵她成為一名愛國份子。在她29歲那年，也就是1985年，她進入中央情報局工作，特務身份成為她的第一份正式工作，也是她唯一做過的正職工作，至今過了32個年頭，讓人相當佩服。

哈斯佩爾高中時期在英國就讀，到了大學時期，回到美國肯塔基大學(University of Kentucky)讀了大一到大三，大四那年轉學到路易斯維爾大學(University of Louisville)繼續就讀，並於1978年畢業，獲得了語言和新聞學學士學位。1982年，她又取得東北大學( Northeastern University)的律師助理證書，並擔任律師助理。直到1985年1月，她正式進入中央情報局工作。

Congratulations Gina Haspel!!!!! First woman CIA Director and great Patriot!!



For a President who supposedly doesn’t value women, Pres Trump sure does hire women for plenty of high ranking positions....#MAGA#GinaHaspelCIADirector pic.twitter.com/Mvk7TpwaEh — Tobi: Nope, Not a Bot 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@TobieMcG) May 21, 2018

剛進入中央情報局工作的哈斯佩爾，首先擔任報告官員。後來她被派到海外擔任多個臥底職位。2002年，哈斯佩爾被指派監管一個泰國的秘密監獄，這個監獄是美國政府在911攻擊之後特別計畫的一部分，採用了加強審訊的手段。

除此之外，哈斯佩爾還是一位「俄國通」，因為她在1985-2000年期間都是負責俄羅斯方面的情報工作。

在這些工作經歷當中，哈斯佩爾最受人爭議的地方就是曾經在911之後，於2002-2005年之間在泰國負責一個美國著名的海外「黑獄」，專門關押蓋達組織恐怖份子的秘密監獄中，對嫌犯施以「水刑」逼供。

這種堪稱酷刑的「水刑」讓很多受刑人後來患上精神疾病，外界稱它是美國刑訊史上最黑暗的篇章。

這是一種殘酷的刑罰，先將嫌犯以特定綁法綁住，腳比頭高，行刑時再以毛巾將臉部覆蓋，然後以水澆灌嫌犯臉上，當水湧入人體內時，毛巾會讓人吐不出來也呼吸不了，連僅有的空氣也被吸走，因此呈現一種瀕死的感覺。如果行刑時間過長的話，嫌犯會出現全身痙攣和嘔吐的現象。一般情況下，嫌犯面對這種酷刑只能熬過14秒。由於做法相當不人道，因此備受爭議。

(中時電子報)