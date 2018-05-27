1億元還親情不夠？張韶涵再被控棄養 命理師勸她這樣做…

張韶涵曾與母親形影不離。(本報系資料照)

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中時電子報
/台北報導

命理師江嘉葉稱張韶涵前世與母親為親姊妹。(江嘉葉提供)

張韶涵家庭紛爭不斷，她曾與母親形影不離，2009年卻遭已離婚的父母共同控訴她冷血棄養，批她不孝，當時張韶涵紅著眼，落淚表示上億元積蓄全被母親無預警拿走，坦承與母親為錢反目。事隔多年，張韶涵好不容易在大陸闖出一番成績，舅舅與父親又一起出面向媒體控訴她棄養父母，對此，命理師江嘉葉稱張韶涵前世與母親是親姊妹，因為前世欠母債，所以這一世注定要還。

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江嘉葉稱張韶涵個性細心努力，對家人照顧不遺餘力，但不堪被需索無度，才會拒絕幫忙。她進一步分析張韶涵母女面相，稱張韶涵內眼明亮，才藝不錯，且雙頰有力，所以感情豐富，財運也不錯；而張韶涵媽媽個性活潑，善於交際公關，可惜鼻準圓而無氣，財運差，所以守財很重要。

江嘉葉還表示，其實張韶涵母女前世是一對親姊妹，張韶涵是姊姊，因為家境貧困，由資質較差的妹妹停學賺錢養家，供資質較好的姊姊來讀書。未料張韶涵當學有所成，還找到一個高學歷又高收入的丈夫，卻很少回饋，使得家人、妹妹都過著貧困生活，鮮少伸援手，最終讓妹妹帶著怨恨離世。

江嘉葉說，這世張韶涵母女再重逢，媽媽宛如冤親債主不斷索求，就是因為張韶涵前世欠母債，因此這一世要還，「但張韶涵靠自己努力得來的名氣財富是很辛苦的，母親要體諒，也要守財過日，凡事要量力而為。」

江嘉葉稱張韶涵個性柔中帶剛，明事理，因此如果她明白前世有虧欠母親，這一世要還的道理，建議可以請律師居中協調，盡最後一份孝道幫媽媽忙，但江嘉葉也強調：「媽媽要求過多，下一世也是要還的！」

(中時電子報)

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