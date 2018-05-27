岩井俊二樂團撲台開唱 憶楊德昌

岩井俊二率團來台開唱，清新風格療癒人心。（蘇蔓攝）

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時報周刊
溫博鈞
岩井俊二執導的純愛經典《情書》在台灣擁有高人氣。（取材自網路）

《情書》、《青春電幻物語》、《被遺忘的新娘》等知名電影導演岩井俊二，配合專輯《既視感未視感》正式在台發行，與他成團五年的樂團「hectopascal」26日首度來台舉辦《岩井俊二hectopascal：既視感未視感演唱會》，張作驥、易智言、四分衛阿山等演藝名人前來觀賞。

岩井俊二影像風格獨特，被稱作「岩井美學」，並在文青領域佔重要席位。他跨界小說、散文、繪畫外，音樂更具功力，《情書》、《燕尾蝶》、《花與愛麗絲》電影配樂皆由他包辦。他因工作已來台多次，昨他特別提到：「我的第一個台灣朋友就是楊德昌導演，很可惜他英年早逝，剛好我在洛杉磯，所以參加了楊導演的葬禮，也遇到了演員張震，一起談到和楊導演的往事；對我來說台灣就像第二個家鄉般親切。」

該團由演歌雙棲的椎名琴音擔任主唱，她身著可愛的紫與桃紅連身裝，以清亮柔美的歌聲演繹〈Forever friends〉、〈風在吹〉、〈冬天的小鳥〉與經典作《情書》主題曲〈A Winter Story〉等岩井俊二電影經典曲目，演唱時她隨性地搖動身體，纖細、層次分明且充滿情感的歌聲讓觀眾如痴如醉，她還特地以中文演唱〈風在吹〉，加上成員們精采的演奏，曲曲深刻動人。

岩井俊二最後提到由他執導、陳可辛任監製，並由周迅主演的新作《你好，之華》已接近完成階段，請大家給予支持。安可時椎名琴音用甜美療癒歌聲以中文演唱〈南海姑娘〉與《花與愛麗絲殺人事件》片尾曲〈Fish in the pool〉，觀眾報以熱烈掌聲。會後還進行簽名會，花了近三十分鐘才簽完。

(時報周刊)

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