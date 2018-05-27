世足》倒數18天－中場雙核驅動 克羅埃西亞心臟強卻缺好腦袋

2018年05月27日 02:07 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

1998年首度站上世足舞台，就一鳴驚人拿下季軍，克羅埃西亞被譽為「史上最強新軍」，而且從驚奇首航以來，他們也只缺席過2010南非世足賽，是南斯拉夫解體後成績最出色的共和國，優於塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納等。

有強度又有技術，克羅埃西亞是國際足壇出了名難啃的硬骨頭，這次前進俄羅斯卻走得跌跌撞撞。在世足歐洲區資格賽倒數第2輪主場遭芬蘭1比1逼和後，克國在I組積分已被老三烏克蘭追平，足協終於開除總教練察希奇（Ante Cacic）。

效力於德甲霍芬海姆的前鋒克拉馬里奇（右下），在資格賽對烏克蘭梅開二度，讓克羅埃西亞拿下附加賽門票。（美聯社資料照）

克羅埃西亞換上沒啥名氣的新教頭達利奇（Zlatko Dalic），最後一輪靠克拉馬里奇（Andrej Kramarić）梅開二度，以2比0攻陷烏克蘭基輔主場，驚險拿到附加賽門票。與希臘的兩回合附加賽則踢出水準，以4比1勝出，總算沒有漏氣。

其實以克羅埃西亞的天分，晉級之路絕不該走得這麼辛苦。他們在中場有皇家馬德里的「雙核」莫德里奇（Luka Modric）與卡瓦希奇（Mateo Kovacic），前者可能是當今掌控節奏最佳的中場大師。

還有巴塞隆納的拉基提奇（Ivan Rakitic）、國際米蘭的佩利希奇（Ivan Perisic）及布洛佐維奇（Marcelo Brozovic），加上鋒線上的曼祖基奇（Mario Mandzukic）、克拉馬里奇等，這組中前場陣容足以打敗任何對手，例如在2016歐洲國家盃2比1勝西班牙，就是他們踢出水準的可怕之處。

但這樣豪華的中前場陣容，資格賽10戰竟然只進15球。克羅埃西亞的「心臟」沒有問題，問題出在「腦袋」。必須運籌帷幄的總教練一職，從察希奇到達利奇，都幾乎毫無名氣，很多時候像是「魁儡」一般，很難相信他們能得到眾多球星的信任與尊敬。

克羅埃西亞51歲教頭達利奇面對壓力顯得無比緊張，被批評欠缺大將之風。（美聯社資料照）

達利奇雖然帶隊通過附加賽考驗，但這位欠缺經驗的51歲教頭，在面對壓力時顯得非常緊張，恐難駕馭陣中一干見過大風大浪的球星。克國媒體對這個團隊也多所質疑，這並不是好的氛圍。

此外，相對於中前場的豪華，克羅埃西亞的後防線令人擔憂。羅夫倫（Dejan Lovren）、維達（Domagoj Vida）與弗薩伊柯（Sime Vrsaljko）都是出了名的容易失誤，32歲的庫路卡（Vedran Corluka）則剛從嚴重膝傷痊癒而已。

克羅埃西亞在資格賽兵敗冰島與土耳其，才會被冰島搶走I組第1，淪落到得踢附加賽才搭上世足末班車。而當時表現不佳的原因，究竟是不是前教頭察希奇的能力問題，在俄羅斯又跟冰島分到同組，會是很好的檢驗機會。

平心而論，克羅埃西亞這批球員的天份與素質，可說是1998年世足季軍以來最佳，本屆世足也是這批黃金世代打出成績的最後機會。但天分不足恃，正面的團隊氣氛與受到尊敬的教練，是取得成功的基本要素，從這點來看，有人說克羅埃西亞會再次被冰島比下，恐怕不是危言聳聽。

克羅埃西亞前鋒曼祖基奇（左）去年歐冠決賽踢進世界波，今年歐冠8強又差點頂翻皇馬。（美聯社資料照）

克羅埃西亞小檔案

★世界排名：18

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：季軍（1998年）

★上屆成績：1勝2負，小組賽止步

★總教練：達利奇（Zlatko Dalić）

★台灣運彩奪冠賠率：28.00

(中時電子報)