牙醫之死催生歷史性公投 天主教國愛爾蘭推翻墮胎禁令

2018年05月27日 02:25 中時電子報 高德順

愛爾蘭周五舉行歷史性公投，表決是否推翻嚴格的禁止墮胎法令。投票結果在台灣時間今(27)日凌晨一點左右出爐，支持墮胎合法化的一方以66.4%得票率，大勝反對陣營的33.6%。支持解除禁令的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）稱這項結果為「寧靜革命」的高潮。瓦拉德卡曾表示，他計畫今年年底前實施新法，使墮胎合法化。愛爾蘭衛生部長哈里斯（Simon Harris）表示，內閣將於29日召開會議，批准起草立法。

愛爾蘭逾九成人口為天主教徒，擁有歐洲最嚴格的墮胎禁令。1983年《憲法第八修正案》，賦予母親和未出生的孩子同等的生命權利，嚴格規定只有當婦女的生命處於危險時，才允許墮胎；但在強姦、亂倫或致命胎兒畸形的情況下，則不允許墮胎，非法墮胎會被處以最高14年有期徒刑的刑責。礙於這項嚴苛禁令，每年有數千名愛爾蘭人出國，前往英國自費進行人工流產，沒有錢出國的婦女，只能冒著被捕的風險靠走私的墮胎藥物或尋找密醫協助，造成數以萬計的人倫悲劇。

壓垮這項禁令的最後一根稻草，是一名印度裔牙醫哈拉帕納瓦（Savita Halappanavar）之死；她2012年懷孕17週時被產檢出有「流產徵兆」，送醫時卻因「胎兒有生命跡象」，且哈拉帕納瓦「沒有生命危險」，在醫院害怕違憲下，醫生拒絕進行人工流產，導致她最後死於敗血症。這起事件引發愛爾蘭社會極大的憤慨及國際、印度輿論譁然，最後在愛爾蘭保守派讓步下，促成此次修憲公投。投票結果，近7成支持解除禁令。

愛爾蘭1993年才將同性戀除罪化，1995年以些微差距通過離婚合法化。2015年全民公投通過同性婚姻合法化，去年首次由出櫃同志瓦拉德卡擔任總理。

(中時電子報)