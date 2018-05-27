女提頭顱進派出所：我爸殺了我媽

2018年05月27日 06:36 中時 蔡依珍

2人的一雙子女淚眼送媽媽離開老家。（蔡依珍攝）

簡姓老婦遭枕邊人殺害分屍。（蔡依珍攝）

命案現場血跡斑斑。（蔡依珍攝）

67歲陳姓老翁和大他1歲的簡姓妻子2度離異，去年8月3度結婚，3天前協議離婚，陳翁疑因財產分配談不攏，竟然痛下殺機，把髮妻大卸八塊後分裝在不同袋子和箱子裡藏在家中、內臟則收進冰箱，女兒返回老家找媽媽，卻已成零散屍塊，陳翁被逮時爛醉如泥，一度嘴硬否認，還吵著要找女兒，直到深夜才因良心譴責坦承犯行。

「警察先生，我爸好像殺了我媽，袋子裡面可能是媽媽！」陳翁和簡婦的42歲女兒26日18點提著大塑膠袋，進入桃園警分局龍安派出所，一打開驚見裡頭就是失聯1天的老母親頭顱，當場崩潰大哭。

陳女向警方表示，父母結褵40餘年，常吵吵鬧鬧，2度離婚，去年8月再婚，近幾個月又再發生爭吵，3天前協議離婚。

陳女指出，父母早已分居，老父留在老家、簡母搬到她的大樓同住，因兩地相鄰近，媽媽仍三不五時返回老家關心，25日媽媽接獲爸爸來電稱想吃早點，拎著食物走進回老家，之後就失聯，沒想到再見到已是冰冷遺體。

陳女說，25日下午還有回老家尋找母親蹤影，在浴室發現槍械榔頭和大量血跡，起疑心，但父親辯稱是自己砍東西誤傷右大腿，27日父親稱頭痛欲裂、由哥哥叫救護車送醫，她則進房查看，竟在2樓直立起的床墊後方，發現2袋黑色大塑膠袋，心涼了一半，亂忙提著塑膠袋到派出所報案，打開果然是簡婦的頭顱，女兒當場崩潰大哭。

警方連忙到醫院找人，但陳翁疑因情緒不穩、喝到爛醉如泥，一度無法言語，直到凌晨酒醒、吵著要看兒女，最後哭著跟女兒道歉、請求原諒，懇請未來入獄後還能來探望。

鑑識人員採證發現簡婦的遺體被亂刀分切成多塊，分裝在3個袋子和2個箱子裡，身首異處、四肢也放在不同處，袋內灑滿石灰，內臟也放在冰箱，3樓曬衣場還有燃燒過衣物和紙錢的鐵桶，懷疑陳翁試圖滅證，就連指甲也特別修剪，心思非常細膩。

鑑識人員也在浴室和廚房發現大量噴濺血跡，還有3把長短不一的料理刀，正全力採證鞏固證據，桃檢也開出拘票逮人。

簡婦40餘年的老鄰居透露，陳翁曾從事保全、賣錄影帶等工作，但都做不久，和簡婦育有一對兄妹，陳翁平時都關在家少跟外界接觸，疑有精神方面疾病，還曾到山上定居調劑身心，兒子近2年和父親感情不睦，父親甚至動手打他，毅然決然帶著妻小搬離，沒想到母親慘死父親刀下。

(中時 )