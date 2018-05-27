歐冠足》貝爾替補梅開二度 皇馬擒利物浦完成3連霸

2018年05月27日 05:30 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

威爾斯邊鋒貝爾替補上場梅開二度，成為皇馬奪冠功臣。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽27日在基輔奧林匹克球場畫下句點，西甲「銀河艦隊」皇家馬德里靠英超「紅軍」利物浦門將卡流斯（Loris Karius）兩次低級失誤送禮，以及威爾斯邊鋒貝爾（Gareth Bale）替補「梅開二度」，以3比1拿下隊史第13座歐冠冠軍，也是歐冠（含前身歐冠盃）42年來首次有球隊締造3連霸。

皇馬此役一開始被利物浦壓著打，但第29分鐘紅軍「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）拿球卡位時，被皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）拽住其右臂拉倒，造成他落地時撞傷左肩退場，利物浦少了最重要的攻擊點，局面開始被皇馬掌控。

利物浦門將卡流斯（左）想用下手拋球給隊友，卻被黃馬前鋒本澤馬機警出腳碰進。（美聯社）

上半場雙方戰成0比0，第51分鐘卡流斯想用下手把球拋給隊友，沒注意到皇馬的法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）就在旁邊，只見本澤馬機警出腳，剛好把卡流斯的傳球碰進門內，皇馬意外的先馳得點。

貝爾踢進精彩的倒掛金鉤。（美聯社）

利物浦沒有放棄，4分鐘後把握角球機會，由塞內加爾快腿馬內（Sadio Mané）在亂軍中起腳扳平。不過貝爾替補上場3分鐘就發威，第64分鐘他接應馬塞洛（Marcelo）的左路吊中，在背對球門的情況下打入精彩的倒掛金鉤，助皇馬再次領先。

卡流斯這晚的惡夢還沒結束，第83分鐘貝爾在右前場起左腳遠射，球直向門將而去，未料卡流斯處理不當，竟把球擋進自家大門內。皇馬守住兩球領先到比賽結束，也讓利物浦繼2007年之後，再次於歐冠決賽飲恨。

(中時電子報)