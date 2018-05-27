統一獅二連勝桃猿並龍頭 施子謙先發6連勝

2018年05月27日 05:40 中時電子報 蔡銘仁

中華職棒上半季進到最後衝刺階段，暫居第二的統一獅，追Lamigo桃猿戰績追得兇，兩隊今(26日)於台南棒球場進行系列賽第二戰，開季至今不敗的施子謙一夫當關，繳6局無失分優質先發，獅隊打線也靠著蘇智傑開轟領軍，打11安攻得8分，終場8比5奪二連勝，上半季並列龍頭。

施子謙身為職棒二年級生，今年儼然成為獅隊的本土王牌，此役之前，先發5戰全勝，其中包括2場擊敗猿隊。這場比賽，他本季第三度跟猿隊交手，延續好狀況，用99球投6局被打4安、無失分，另有2保送、1K。

獅隊打線也給足施子謙火力支援，先靠蘇智傑2下的中外野陽春炮，先馳得點；接著3下，他們再發動安打攻勢狙擊道恩斯，兩度製造滿壘契機，一口氣打下6分大局。獅隊憑藉投打兩端強勢演出，前6局打完以7比0遙遙領先。

儘管猿隊沒放棄抵抗，最後2個半局發動兩波攻勢，在9上「大王」王柏融從獅隊「守護神」陳韻文手中轟陽春炮後，追到只剩3分差；不過，陳韻文適時穩住陣腳，連抓3出局，仍替獅隊守下重要1勝。

獅隊斬獲二連勝，在台南主場取得八連勝，戰績追平猿隊，明天系列賽最後一戰若獅隊再勝，上半季龍頭將換人坐。大發神威的施子謙，拿下先發六連勝、跨季七連勝，獲選單場最有價值球員；猿隊先發洋投道恩斯連2場核爆，投6局慘失7分，苦吞二連敗，面臨「飯碗保衛戰」。

同天，富邦悍將及中信兄弟，於台中洲際棒球場上演「金控大戰」。昨總算中止五連敗的富邦，展現「宇宙邦級」的兇悍火力，全隊揮出多達17支安打、豪取12分，強勢以12比2贏球，拿下二連勝。

(中時電子報)