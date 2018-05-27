菲維修中業島飛機跑道 南海工事急起直追陸、越

2018年05月27日 05:48 中時電子報 高德順

南海主權誰屬一直備受爭議。除了中國大陸、越南等國紛紛在南海進行建設。美國華府智庫近日公布報告，指菲律賓政府也悄悄對南海所佔地中業島，進行飛機跑道及其他設施的維修工程。

亞洲海事透明倡議組織（AMTI）上周五（25日）發布報告，對比今年5月及去年2月的衞星照片，顯示菲律賓政府已開始在中業島維修飛機跑道，同時對另外3座建築物進行工程。

AMTI報告指出，5月17日的衞星照片可見，兩艘駁船停泊在中業島飛機跑道的西側，跑道北邊則有新堆起的沙石。(圖擷自AMTI官網)

根據該組織5月17日的衞星照片可見，兩艘駁船停泊在中業島飛機跑道的西側，船上載有多台重型機械，跑道北邊則有新堆起的沙石，證明菲的確在南海有動作。菲律賓媒體之前報導，中業島的飛機跑道已有部分損壞，不適合起降，需要維修。

菲目前在南沙群島佔據9座建築物，以中業島面積最大，約0.33平方公里，是菲在南海實質控制的最大島，島上有濾水廠、學校、氣象站和手機訊號塔台等設施，住有百多名平民及駐軍。

菲本是第1個在南沙群島興建飛機跑道的國家，但隨著國內政爭及叛亂，政府無力顧及南海島礁，目前對所占地物的硬體建設遠落後於其他南海主權索討國。

(中時電子報)