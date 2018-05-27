世足》薩拉左肩脫臼 埃及梅西恐無緣俄羅斯

2018年05月27日 05:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

薩拉（右）拿球卡位時，被皇馬隊長拉莫斯拽住其右臂拉倒，造成落地時撞傷左肩退場。（美聯社）

帶領埃及相隔28年重返世足賽，本季也以32顆進球改寫英超賽史紀錄，「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）今天卻在歐冠決賽被西班牙後衛拉莫斯（Sergio Ramos）拽倒受傷退場，經診斷為左肩脫臼，可能讓他無緣俄羅斯世足賽。

英國《每日星報》披露，擔任轉播球評的前英格蘭國腳李納克（Gary Lineker）在中場休息時確認，薩拉被診斷為左肩脫臼。一般而言，這個傷勢可能要12至16周才能完全痊癒，儘管可能兩周內就能恢復多數行動，但接下來6周至3個月內，都要避免負重獲參與可能動到肩膀的運動，而足球很難避免。

薩拉是在搶球卡位時，被拉莫斯從右後方夾住其手臂拽倒，導致薩拉落地時重摔，連拉莫斯全身重量一瞬間都壓在薩拉的左肩上。薩拉經過治療後一度留在場上盼戰，但踢到第29分鐘還是痛苦倒地，最後噙著淚水退場。

薩拉（右）退場時噙著淚水，俄羅斯世足賽恐不樂觀。（路透）

拉莫斯的小動作肯定讓利物浦及埃及球迷氣到不行，前英格蘭國腳蘭帕德（Frank Lampard）卻替拉莫斯緩頰說：「在那麼接近的情況下，任何後衛都會那樣做，有時不免手臂會纏在一起，最不幸的其實是他（薩拉）落地時的方式。」

皇馬此役也折損一員大將，才剛傷癒復出的右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）在嘗試腳後跟傳球時受傷，可能是大腿拉傷復發加劇，會否缺席世足賽仍待觀察。

(中時電子報)