MLB》讓捕手先發守游擊 藍鳥教頭：沒游擊手了

馬丁生涯首度先發守游擊。(美聯社)

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中時電子報

藍鳥捕手羅素馬丁(Russell Martin)生涯前1462場，當過捕手、二三壘手和外野手，游擊則只守過1次、1局，藍鳥今(27日)與費城人交鋒，已經35歲的他，生涯首度先發鎮守游擊大關，藍鳥總教練吉朋斯(Joe Gibbons)解釋，「說真的，我們現在已經沒有正牌游擊手了。」

游擊守備範圍大，還得擔起「內野指揮官」重任，可說是內野最難守的位置。偏偏藍鳥這個位置，傷兵一波接一波；主力屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)腳傷開刀，尚在復健中；A.戴耶茲(Aledmys Diaz)美國時間5月6日拉傷左腳踝，進到傷兵名單。

藍鳥過去9場，啟用厄謝拉(Giovanny Urshela)守了7場；三壘手出身的他，本季守游擊8場，11次守備機會出現1失誤。選擇把馬丁推上場，吉朋斯說，馬丁守備範圍跟臂力都很好，且在各個位置都能適應得不錯，因而做出這個決定，「如果我不覺得他能做到，就不會把他排上去。」

本季馬丁和年輕捕手麥爾(Luke Maile)共同分攤蹲捕工作，他出賽34場、蹲了31場，守備率9成86尚屬稱職；不過攻擊端陷低潮，打擊率僅1成57，來到生涯新低。馬丁此役首度先發守游擊，同時扛球隊第6棒。

(中時電子報)

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