5／27三大報頭條要聞

2018年05月27日 06:19 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「實驗教育三法」通過不到3年，已出現「大噴發」。教育部統計，全台參與實驗教育人數104學年5000餘人，到106學年已衝破1.2萬人，成長135％；學校數量更從11所增至61所，且還不包括遍地開花的自學機構與團體（如台北市影視音實驗教育機構），顯示這股翻轉舊體制的教育新浪潮，已不再是非主流。

●國際原油價近日一度直逼80美元，不過，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯傳出有意增加原油產量，國際油價也應聲跌。中油發言人黃仁弘表示，下周國內油價因此縮小漲幅，預估汽油每公升將漲0.3元，樂觀來看，隨著國際油價將進入區間震盪，兩周內很可能跌回75美元，屆時國內油價有機會回跌0.3元。

●布吉納法索無預警與我斷交，蔡英文總統除批評大陸蠻橫打壓，也罕見用「請教」2字4問在野黨，質疑「為何不團結？」國民黨立委認為，民進黨兩岸關係處理不好卻推給在野黨，不是一個總統的高度；親民黨立委則說，蔡英文忽略在野黨也批評對岸封鎖台灣，只誇大在野黨盼政府調整兩岸政策，「偏聽不會讓人民團結」。

●南韓總統文在寅為搶救一波三折的「川金會」，上周匆匆趕赴美國會晤美國總統川普後，26日突然又在南北韓邊界板門店北韓一側的「統一閣」會晤北韓領導人金正恩，這也是文金兩人繼上月27日上演和解大戲碼後，時隔不到1個月二度會晤。

◎旺報

●總統蔡英文520仍稱兩岸政策為「維持現狀」，然而5天後，大陸再度拔除台灣非洲友邦布吉納法索，總統所稱的兩岸「現狀」是否早已成為空談？

●總統蔡英文仍稱兩岸立場「維持現狀」，廈門大學台灣研究院長李鵬受訪表示，若蔡英文想要維持的是馬英九時期兩岸關係的現狀，那這個現狀早已不復存在，兩岸之間在馬時期恢復和建立的所有溝通對話全部停擺，兩岸在外交、軍事和政治上的對抗再現，台海形勢進入新的風險期。

●「大陸真的不一樣了!」中華世紀文教發展協會理事長吳建國率台青一行十餘人，上周拜訪京滬廈創新創業基地，體會大陸「大眾創業、萬眾創新」脈動；參訪北京中關村創業大街後，大家對於大陸創業產業鏈的完整配套，印象深刻，對「惠台31條」延伸出的「廈門惠台60條」，充分感受到大陸率先「同台灣同胞分享發展機遇」的熱情。

●中美貿易戰發展至今，雙方從進口貿易的對抗一路演變為知識產權的交鋒，最後峰迴路轉的宣布兩國「停戰」，這場牽動全球敏感神經的貿易大戰，總算趨於緩和。不過，觀察兩國的「停戰」條件，雖然中美在多方面有所共識，但在許多重要議題上、尤其是科技領域仍有著太多的留白，從中興通訊事件、以及美方301調查陰影依然籠罩來看，美國並未放鬆對大陸科技產業的壓制。換言之，兩國上演「經濟新冷戰」的引信尚未解除，科技業或將成為中美貿易的下一個競技場。本專題將藉宏觀面、產業面的觀察，透過專家解讀、台商視角，讓讀者一窺中美貿易爭端的核心，並剖析其未來的發展方向。

◎工商時報

●時序接近6月，市場資金開始備戰下半年旺季行情，各投顧研究機構根據後市展望，陸續更新投資評價，看好族群包括漲價概念股、電子零組件、原物料、金融等，共有台泥、國泰金、上銀等15檔獲法人點名推薦。

●中興通訊上月遭美國政府祭出禁售令，經過中美政府一個多月的磋商，解決方案傳已出爐。美國總統川普25日推文指出，將讓中興在承諾高水準的安全保障、改組管理層和董事會、購買美國零部件及繳納13億美元罰款等4條件之後，恢復業務。

●鑑於近來油價節節走高，沙烏地阿拉伯和俄羅斯考慮每日增加石油生產100萬桶，引發國際油價上周五應聲重挫4％，並拖累美股跌多漲少。

●金融時報報導，義大利與西班牙政局相繼出現動盪不安，導致這兩國股債市上周五遭遇雙殺。擔憂歐豬五國危機可能再起，也拖累歐元兌美元連6周收黑。

(中時電子報)