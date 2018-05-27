五月天「瑪莎」下月成人父！金點新秀設計獎完成決審

2018年05月27日 06:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

五月天「瑪莎」與設計師老婆謝葦怡結婚3年多，今年二月多宣布好消息，他表示老婆懷孕！據日頭赤炎炎的「五月天」時，悉，「瑪莎」下（六月）將成人父！然在「瑪莎」也完成人生另一個初體驗，擔任2108金點新秀設計獎的數位多媒體評審，讓他眼界大開，直呼台灣設計界人才多、創意也多元！

2018新一代設計展展場現況。（台灣創意設計中心提供）

2018金點新秀設計獎於昨（25）日完成決審！陣容堅強的七大參賽類別及創業潛力類評審團，在經過一整天馬拉松般的評選行程與激烈討論後，一同從上百件作品中選出表現最亮眼的新銳創意設計。頒獎典禮將於5月27日在台北世貿一館盛大登場，屆時將揭曉「創業潛力特別獎」及象徵最高榮譽的「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」！

今年數位多媒體設計類的討論相當激烈，召集人陳奕仁表示，他們一一看過每件作品，因為不少作品在創意、故事題材、敘事手法、美術風格設定、完整度等面向，整體表現都相當到位，每位評審也各自有心目中特別喜歡的作品，結果經過好幾回合的討論才達成共識。另一方面，評審團也對於參賽作品的題材多元性予以肯定，從生態、女性、對體制的衝撞等議題，學生以豐沛的創作力展現他們對社會的關懷，是特別難能可貴的地方。而另一個評審亮點五月天瑪莎出現在現場擔任評審，和學生互動討論，也引起驚呼圍觀。

知名設計師周裕穎，認為今年同學在表達上已有不錯的表現，值得鼓勵。（台灣創意設計中心提供）

討論一路酣戰到最後一刻的工藝設計類，召集人胡佑宗表示，經過幾回極具碰撞性的對話，他們最終選出的年度最佳設計獎作品，相信將對於工藝價值有相當程度的宣示意義。視覺傳達設計類召集人陳俊良則透露，獲得年度最佳設計獎的作品，不論在掌握社會文化脈動、自我表現、美感的具備等評選要點，都有很精彩的表現，獲得評審們一致肯定。

時尚設計類召集人周裕穎表示，評審們特別重視設計理念表現的完整度，以及作品未來的發展空間，雖然有些仍在創意發想、概念構成的階段，但在表達上已有不錯的表現，值得鼓勵。在空間設計類，召集人朱志康說評審團最為重視態度，學生階段的作品雖不一定完整、成熟，但用心與否看得出來，鼓勵同學們把握機會發揮四年的累積，並更有自信地展現理念和作品。

工藝設計類召集人胡佑宗（左一）表示，得獎作品將對於工藝價值有相當程度的宣示意義。（台灣創意設計中心提供）

包裝設計類召集人黃家賢表示，今年可以從參賽作品中，看到學生們對於環保、本土議題越來越重視，是很好的現象，但談及現場提報的表現，他也特別提醒同學們要思考目標對象，面對大眾和評審應有不同的說明方式。產品設計類的評選，召集人王松富提到評審團從設計概念、未來趨勢、解決問題的手法、美感的完整性等多個面向來考慮作品，同時特別著重外型，因為這是產品給人的第一印象，也是與使用者溝通最直接的途徑。

今年金點新秀設計獎特別增設創業潛力類，邀請到相關專業人士擔綱評審，包括台灣創意工場投資長何明彥、得銳國際有限公司執行長翁炳勳、水越設計創辦人周育如、方略管理顧問公司創意總監沈美君、citiesocial商品開發部門負責人傅志宏，一同選出具有市場性及後續發展潛力的優秀作品。關於這次評選，周育如提到同學們很了解自己做作品的初衷，也能清楚地傳達在作品裡，充滿熱情的眼神更令她印象深刻，「這是在創業潛力類特別重要的特質。」

金點新秀設計獎是新一代設計展唯一官方指定獎項，每年為大專院校設計系學生提供揮灑青春創意的舞台。今年共有850件作品晉級獲頒「金點新秀入圍獎」，其中206件入圍「金點新秀年度最佳設計獎」、530件入圍「金點新秀贊助特別獎」、114件作品雙雙入圍「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀贊助特別獎」，另有16件入圍「金點新秀創業潛力特別獎」。

空間設計類召集人朱志康（左一）說，鼓勵同學們把握機會發揮四年的累積，並更有自信地展現理念和作品。（台灣創意設計中心提供）

頒獎典禮將於5月27日下午1點在台北世貿一館隆重舉辦，屆時將全程直播典禮現場實況，即時掌握得獎名單，歡迎鎖定「金點新秀設計獎」Facebook專頁！

(中時電子報)