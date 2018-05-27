好市多「蘋果新品」大砍千元秒殺！果粉超崩潰

Costco蘋果藍芽耳機AirPods到貨上架，價格比官網原價便宜近千元(圖擷自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

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中時電子報

不時引爆排隊潮的好市多（Costco）賣場又傳出驚喜價！眼尖民眾發現缺貨數周的蘋果藍芽耳機AirPods終於到貨上架，驚人的是，價格竟比官網原價少了991元；此外，有人發現，好市多線上購物有賣最新第6代iPad，128GB Wi-Fi版本，也便宜701元。

網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO文分享，新竹店缺貨數周的蘋果原廠AirPods藍芽耳機終於到貨，且售價只要4499元並附1年保固，架上幾乎被掃空，有人痛心直呼「傻眼，我外面買5300元，哭哭」、還有人問「只有新竹店才有嗎？」；其他會員紛紛打到分店詢問：南崁店目前沒有進貨、中和店也有、台南店秒殺！但也有人認為要價近5000元太貴。

另外，被譽為「史上CP值最高」、為教育市場打造的的9.7吋第6代iPad，近日才剛開賣。官網上32GB Wi-Fi版本最低1萬900元起跳，128GB Wi-Fi版本1萬3900元，好市多32GB只要1萬499元、128GB則1萬3199元，也比官網便宜了401、701元，且官網128GB版教育價也只折價約600元，果粉看了大嘆已在實體店面預購，來不及了啦。

(中時電子報)

文章來源：好市多粉專

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