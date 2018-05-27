MLB》飆7.1局無失分 陳偉殷挑戰第2勝又失利

陳偉殷第五度挑戰本季第2勝，繳7.1局好投。(美聯社)

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中時電子報

效力馬林魚的旅美左投陳偉殷今(27日)對決國民，第五度挑戰第2勝，前7局即便打線只給1分奧援，但他延續好狀況，完全封鎖國民攻勢、無失分，然而8上1出局後，挨了狄佛(Wilmer Difo)陽春炮，兩隊1比1戰平，用球數近百球的他，被換下場休息，再度白忙一場，無緣勝投。

陳偉殷自美國時間4月28日復出，對洛磯進帳本季首勝後，近4場無論投得好壞，都沒能拿到勝投，不過自認狀況越來越好。此役他回到主場作戰，前5局虎虎生風，僅2上和3上，兩度讓國民進占得點圈，但沒有失掉任何分數。

馬林魚打線雖遭封鎖，但在4下突破國民先發羅阿克(Tanner Roark)封鎖，打進1分，也讓陳偉殷投完5局，取得勝投資格。陳偉殷隨後一路往下投，直到7局結束，仍維持住無失分局面；但8上1出局後破功，滑球被狄佛逮中，遭擊出左外野深遠飛球，剛好越過全壘打牆形成陽春炮。

陳偉殷至此投了94球，還有空間能往下投，不過總教練麥汀利(Don Mattinly)依舊走上場，把他換下場休息。總計陳偉殷投7.1局，用94球有67顆好球，局數因而拉到本季最長，被打3安、失1分，另有2保送、6K，自責分率從6.55下修到5.22；在平手、壘上無跑者時退場，無關勝敗。

(中時電子報)

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