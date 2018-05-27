MLB》小熊麻煩了！達比修本季第二度列傷兵

2018年05月27日 07:23 中時電子報 蔡銘仁

達比修有拿著上億美金大約進小熊，表現備受期待，他好不容易拿到第1勝，沒想到傷勢又來亂，小熊球團今(27日)宣布，達比修因右手三頭肌肌腱炎，本季第二度進到傷兵名單，歸期未定，他們緊急從3A拉上24歲左投羅薩利歐(Randy Rosario)遞補空缺，未選擇曾仁和。

今年至今，31歲的達比修走得並不順，季前等不到理想合約，直到春訓開跑，才以六年1.26億美金，投身小熊懷抱。開季後，達比修飽受「5局症」所苦，本季共先發8場，只有3場投超過5局，3場都是優質先發，戰績1勝3敗、自責分率4.95。

達比修美國時間5月7日，因罹患流感被放進傷兵名單，15日才回歸；沒想到他如今投了2場，原本預定27日晚間掛帥對戰巨人，卻再度得進到傷兵名單。而且，達比修右手曾動過韌帶移植手術(Tommy John Surgery)，這次右手出狀況，比流感更不容輕忽。

達比修高掛免戰牌，還不確定何時會回來；小熊27日的先發，由原排定28日先發的查特伍德(Tyler Chatwood)接手，28日先發則未定。小熊缺先發，卻是從3A拉上中繼出身的羅薩利歐，推測可能從牛棚找投手頂上先發；羅薩利歐本季在3A中繼12場，自責分率僅0.47，表現不俗。

(中時電子報)