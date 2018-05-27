兩韓6月1日舉行高級別會談 金對美朝峰會表堅定意志

5月26日下午在兩韓邊境板門店北韓一側的統一閣，文在寅（左）同金正恩舉行第二次會晤。圖為雙方會談前合影。（圖／路透）

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中時電子報

兩韓領袖金正恩、文在寅昨（26日）突然在板門店舉行第二次首腦會晤。南韓青瓦台昨指出，基於雙方協議，會議內容將於今天上午10時（台北時間上午9時）由文在寅親自對外說明。北韓今(27日)凌晨則是透過官媒表示，南北韓領袖將於周五（6月1日）舉行高級別會談，金正恩更表達出盼望美朝峰會能夠順利舉行的「堅定意志」。

根據朝中社，雙方在板門店的首腦會談中，為履行第三次首腦會晤達成的《板門店宣言》、實現朝鮮半島無核化、地區和平穩定繁榮要解決的問題、南北韓雙方面臨的問題及成功召開美朝峰會等，深入交換意見。兩人就盡快履行《板門店宣言》達成共識。

報導指出，兩韓將於6月1日召開北南高級別會談，並就快速推進軍事會談、紅十字會等各部門會談的問題達成了一致共識。兩國領袖表明實現朝鮮半島無核化的立場，並同意今後隨時見面及積極對話，匯集智慧和力量。金正恩對文在寅為美朝峰會所付出的努力表示感謝，並向舉行歷史性的美朝峰會表明堅定意志。

另一方面，原定6月12日在新加坡舉行川金會起死回生後。白宮昨表示，白宮一支先遣團週末將如期啟程前往新加坡，籌備川普與金正恩之間可能舉行的峰會。路透報導，白宮與國務院官員先遣團30人，人員將包含白宮副幕僚長和國安副顧問。

(中時電子報)

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