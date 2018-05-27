守護歷史與人文！全國文化資產會議在台南

2018年05月27日 07:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人是文化的創造者，他也是文化的宗旨。真正有文化的人的基本品質，就應該是意識到他對繼承人和他的事業的繼續者，即對孩子們所負的責任。—— 高爾基。

全國文化資產會議分區論壇台南場於5月26日在台南文化資產保存研究中心召開。今天適逢「文化資產保存法」制定公布滿36週年，論壇選擇在有形與無形文化資產薈萃的古都台南舉行，別具意義。會議也吸引各類專家學者、文史工作者、在地協會與公部門代表等約160餘位民眾參與，展開一場文化資產的多元對話。

大會現場發言踴躍，並同步於文資局臉書進行網路直播，其中台南本地社團如振聲社、三分子文化促進會等，針對多項傳統藝術傳承保存與考古遺址議題提出建議，另與會民眾及專家學者對跨域合作及在地議題多所關注，包括文資審議公民參與程序、文資資訊數位化、文資保存公私部門跨域合作、無形文資例外原則、文化資產保存教育、水下文資法制跨部會整合協調、軍事遺址保存、美援時期歷史文化路徑、軍事管制區潛力文資調查、文化基本法與文化影響評估、文資保存獎勵措施因地制宜等議題，尤其對文化基本法所提之文化影響評估，多有期待與討論，充分展現在地居民對文化資產的關心與熱情。

文化資產局施局長國隆指出，本次會議目的在匯集各界對文資議題之建議與回饋，未來將作為啟動下一階段修法的依據，並藉由法規、行政與制度面的討論，希望建構一個完整的文化資產保存體系。尤其是在推動過程中，需要跨部會的協調與合作。出席的專家學者也大聲疾呼應該重視文資教育，並持續努力將文資課程納入正規教育體制以向下扎根。施局長回應時表示，文資局近年來持續推動的文資學院，文資納入課綱等作為即是從體制內、外扎根與推廣文化資產。同時也說明，有形文資關心的是物，而無形文資強調人的連結，這些都將會是未來推動文化資產政策的核心價值。

(中時電子報)