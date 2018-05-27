台中龍舟賽練習首日 36隊下水划槳有8艘翻船

台中市首次龍舟錦標賽將在豐原登場，26日起開放參賽選手下水練習。（陳淑娥攝）

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台中龍舟賽將在豐原軟埤溪登場，參賽選手下水練習充滿緊張氛圍。（陳淑娥攝）

台中市首次龍舟錦標賽將在豐原登場，26日起開放參賽選手練習，首日共36隊挽袖下水划槳200公尺，第一次划龍舟晏小姐說，坐上小龍舟很害怕，但同伴齊呼口令穩定緊張氛圍，終於順利抵達終點，不過，一天下來有零星翻船事件。這次龍舟賽事共祭出18萬元總獎金，吸引86隊選手大膽競速。

台中龍舟賽6月2日起，一連兩天將在豐原愛心紀念公園-軟埤仔溪水域開賽，26日上午聚集許多參賽隊伍，有人划空槳練習、有人做暖身操，還有人認真聽講解，首日共36隊下水划槳培養默契。

「1、2、1、2！」第一隊上場的「捷思登」由女子組隊，首次參加龍舟競賽的晏小姐說，剛開始坐上小龍舟因不熟很害怕，但同伴一起喊口號，培養默契穩定緊張氛圍，順利划槳終抵達終點；曾挑戰400公尺的老手蔡小姐表示，軟埤仔溪水質很乾淨，划起來特別舒服！

由於許多選手第一次划槳，加上採用6人座小船，一天下來發生8艘龍舟翻船小插曲。運動局全民運動科長郭展宏表示，練習選手均有穿救生衣，現場有救生員待命，立即排除緊張氛圍。他強調，比賽當天將配置12名救生員及2台救生艇，且軟埤溪無湍急水流、水質清澈乾淨、水下無危險障礙物，優質水域環境可提升救援效率。

龍舟賽將分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」項目，日前已截止報名，6人制「龍舟競速」共86隊，以150公尺計時競速；而4人制「龍舟拔河」32隊，採4公尺勝負賽或計時淘汰。台中第一次辦龍舟賽，共祭出18萬元獎金，最高為2萬元，公開組吸引近50隊較勁，已達市府推廣全民運動目的。

(中時 )

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