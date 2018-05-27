NBA》又沒死亡五小！勇士宣告伊戈達拉不打G6

伊戈達拉確定不打今天的西區冠軍賽G6了。(美聯社)

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中時電子報

就算衛冕軍勇士面臨淘汰邊緣，勇士還是堅持不用「死亡五小」陣容！勇士總教練科爾在西區冠軍賽G6開打前夕宣布，伊戈達拉將因腿傷，連3場西區冠軍賽無奈宣告缺席，也讓勇士在今年G6充滿更多變數，戰況更加吃緊！

伊戈達拉在今年季後賽場均7.9分、4.9籃板及3.1助攻，千萬別小看這些數據，因為有了伊戈達拉，勇士才可使用所謂的「死亡五小」陣容，也就是派上柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、伊戈達拉與卓雷蒙格林的最強陣容應戰。

可是伊戈達拉卻在西區冠軍賽G3不慎傷到大腿，隨後兩戰都無法上陣，勇士也都輸球收場，儘管科爾嘗試改用盧尼或李文斯頓取代伊戈達拉原本位置，效果都不太理想，就算如今面臨淘汰邊緣，科爾還是不肯讓伊戈達拉帶傷上場。

反而是4月1日腰椎嚴重挫傷的勇士替補後衛麥克考，27日突然宣布放入激活名單，代表他能夠在G6上場，只是科爾強調，在當前如此緊繃戰情下，不太可能派上整個季後賽都沒打過的麥克考，只是以備不時之需罷了。

不過火箭今天也少了主力控衛保羅助陣，他在G5比賽尾聲不小心拉傷右大腿，確定G6也不會打，火箭總教練丹托尼改用上季年度第六人艾瑞克戈登先發，在雙方各少1員大將的狀況下，相信G6的戰情將更撲朔迷離。

(中時電子報)

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