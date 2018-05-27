尪迷戀七彩神仙魚 新婚妻都吃味

張健雄（左）把七彩神仙魚當小情人，連新婚妻都喊「我吃醋了」。（陳淑娥攝）

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迷人的七彩神仙魚悠遊的在水中生活。（陳淑娥攝）

台中豐原8年級生張健雄因看不慣老爸的養魚方式，8年前一頭栽進七彩神仙魚的繽紛世界，靠著上網蒐資料、與魚友進行交流，克服七彩神仙難養的魔咒，每天一下班就迷戀這群七彩小情人，常常將牠捧在手掌心，連新婚老婆李慈惠都吃味！

七彩神仙被譽為熱帶魚皇后，出了名的難養，張健雄說，一開始是老爸先養，養了就死，死了又再養，也不找問題點，他看不下去了，於是站出來接手。而新手上路的阿雄也碰壁，養死了魚，但靠著不斷上網找資料，以及密切與魚友交流，漸入佳境也養出了信心。

不過，繁殖七彩神仙可不容易，張健雄說，魚兒經過產卵、出尾、上身等階段，才算成功繁殖，但幼魚始終不能上身而重挫信心，他忍痛放棄飼養七彩神仙，但半年來心中總是難以割捨，偷偷持續關心相關訊息，最後終於重燃了飼養熱情！

張健雄了解到幼魚無法上身的原因，是跟成魚自身健康等有關，在多管齊下逐步排除障礙，並投資更多的養魚設備，光是魚缸就有5、6個，終於成功繁殖七彩神仙魚，有身價不斐的黃金豹紋蛇，還有雪玉、豹紋、豹蛇及地圖等品種，這些都是一種成就感，也樂於跟其他魚友交流及分享喜悅。

如今坐擁上百隻七彩神仙的張健雄，平常忙於工作，但每天加班回到家後，一定先關心這一群七彩小情人，新婚妻子李慈惠說，阿雄把七彩神仙當家人，魚兒都病懨懨了還捨不得丟，非得等到翻白肚才甘願，伴魚比陪老婆的時間還多，雖然很吃味，但是會一直支持老公的興趣，一同照顧這群迷人的七彩神仙魚。

(中時 )

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