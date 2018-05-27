建築師傳這個給櫃姐人妻 結果是賠40萬

2018年05月27日 08:23 中時電子報 吳佩珊

台南市一名孫姓建築師一年前與同維國小同學的蔡姓櫃姐重逢，之後每天用line傳幾十句曖昧訊息，蔡女的老公李姓男子是看到自己9歲女兒的平板電腦有這些曖昧訊息，才找上孫姓建築師談判，事後不僅不見成效，孫男還約蔡女出國，法官判孫男及蔡女連帶賠償李男40萬元，可上訴。

台南地方法院判決書指出，蔡女是專櫃櫃姐與李男育有10歲與9歲兒子及女兒，去年三月發現在自己9歲女兒的平板電腦裡發現任職在百貨公司化妝品專櫃的太太與孫姓建築師有互傳曖昧訊息，孫男不僅積極邀約蔡女外出用餐，還接送上下班，甚至相約出國旅遊，Line訊息內容包含互稱呼對方為「老公」、「老婆」、「好想一層層剝掉你制服」、「你的口水裡面有我滿滿的精華」等曖昧詞句。

李姓男子表示，他與妻子結婚多年，孫男以建築師的身分地位誘惑自己的妻子，雖然與妻子曾談到離婚，但因為愛妻子所以不放棄，也找孫男談過，相信兩人說詞後，再繼續經營婚姻生活，結果孫男又與太太出國，因此自己不能接受。

蔡女則否認有婚外情，表示是丈夫之前就提過離婚，自己心情不佳才找孫男吐苦水，也曾向友人提到自己心情很複雜，放不下小朋友等話，而孫男則表明自己對於侵害李男的配偶權感到抱歉，兩人是因李男對蔡女提出離婚，蔡女心情不佳訴苦，兩人因此漸生好感。

而台南地院找到孫男的女友證實，蔡女與孫男互傳曖昧訊息時孫男的女友已經懷孕，可見孫男根本無意與蔡女結婚，只是要婚外情的新鮮刺激，二審法官判孫男及蔡女連帶賠償李男40萬元，全案可上訴。

(中時電子報)