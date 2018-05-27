NBA》美媒：詹姆斯G7應該輸掉比較好

騎士隊詹姆斯(中)持球被包夾。(美聯社)

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中時電子報

騎士隊詹姆斯(LeBron James)憑藉個人的武勇將球隊帶到東區決賽第7戰，只要再1勝，他就能連續8年闖進總冠軍戰。不過也有人認為，詹姆斯應該在生死戰敗給塞爾提克，而且是為了他好。

美媒《FOX體育》球評布洛沙(Chris Broussard)指出，詹姆斯生涯8度爭冠贏了3次，今年騎士戰力大幅縮水，他顯然沒有機會奪冠。即使闖進總冠軍賽，他也只是把自己的總冠軍賽戰績變成3勝6敗，這樣有比較好嗎？

對於一般球星來說，季後賽當然是有多遠就走多遠，但是詹姆斯跟一般人不一樣。布洛沙說，大家會記得你的總冠軍賽戰績，但不會計較你提前出局；如果你沒打進總冠軍賽，你就不算吃下敗仗。

布洛沙以麥可喬丹(Michael Jordan)為例，喬丹生涯6次爭冠全勝。1995年他打完棒球中途回歸，公牛季後賽第2輪就敗給魔術，提前出局。其實這是魔術幫了喬丹的忙，因為當時喬丹還不在狀態內，倘若他打進總冠軍賽，很可能會敗給西區的火箭，這樣喬丹的總冠軍賽戰績就變成6勝1負，這絕不是好事。

結果是喬丹1996年捲土重來，東區決賽4戰橫掃魔術，打敗超音速奪下總冠軍，這樣不是很完美嗎？就是因為喬丹6次全勝的總冠軍賽戰績，詹姆斯無論刷再多數據、投進再多最後一擊，都難以超越喬丹。

布洛沙說，人們只會記得總冠軍賽，但是對前幾輪季後賽的記憶很模糊。這不是要求詹姆斯放水，只是敗給塞隊會是比較好的結果。然後明年再想辦法換一支更強的球隊，而不是單打獨鬥去挑戰西區那些超級強權。

(中時電子報)

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