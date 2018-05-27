民進黨拒認「九二共識」導致斷交 游淑慧：看看小英18年前說了什麼！

前郝龍斌前市長辦公室主任、內湖南港區市議員參選人游淑慧表示，蔡英文在18年前不是這麼說的，那時蔡表示「未來的一個中國是台灣人民唯一的選擇」。(圖/本報資料照)

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中時電子報
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台灣與非洲友邦布吉納法索斷交，藍營智庫指稱總統蔡英文拒絕「九二共識」，更放任行政院長賴清德的「台獨工作者」的言論，導致大陸下重手挖我邦交。而蔡英文和民進黨也不甘示弱，回擊藍營「不團結」，並指稱是國際局勢的演變，與「九二共識」無關。對此，前郝龍斌前市長辦公室主任、內湖南港區市議員參選人游淑慧表示，蔡英文在18年前不是這麼說的，那時蔡表示「未來的一個中國是台灣人民唯一的選擇」。

蔡英文昨（26日）接見世衛行動團時致詞表示，「有在野黨說，只要承認中國的九二共識，台灣就可以加入WHO，也不會出現斷交，幾天前更在媒體看在野黨主席統一的主張，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是壓力的選擇，更不能是年輕人的唯一選擇。她要提醒，台灣期待加入WHO，但這個期待不能拿國家的尊嚴交換」。而民進黨發言人何孟樺也表示，「國民黨和中共一同提出的一個中國的九二共識，無疑是傷害台灣人民對於未來的自由選擇權利」。

游淑慧於臉書指出，可能是何孟樺太年輕，在18年前，也是她10歲的時候，蔡英文也主張「一個中國」。當時蔡英文認為「無論統一、台獨或維持現狀，未來的一個中國是台灣人民唯一的選擇」。若民進黨不認同九二共識，那麼就找一個兩岸都能接受地共識出來，人民在乎的是「兩岸和平和交流紅利，並不在意由誰來開展」。

游淑慧文末提醒若民進黨的執政能力只剩下「怪別人」，那蔡英文又憑什麼要求大家「要團結」？反正「千錯萬錯都是別人的錯」。

(中時電子報)

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