MLB》延後先發 大谷翔平下一場可能對老虎

2018年05月27日 08:38 中時電子報 蔡銘仁

由於擔心大谷翔平太累，天使球團延後他的先發，使得田中將大對決大谷的戲碼，無法在洋基主場上演，大谷下一場先發登板會在何時？天使總教練索西亞(Mike Scioscia)今(27日)透露，可能是下個對老虎系列賽其中1戰，「我們會提前做些準備，如果一切順利，會在那時候。」

大谷投打兩頭跑，前一次先發登板，是在美國時間5月20日對光芒；該役他用110球投7.2局失2分，摘本季第4勝，同時助天使中止五連敗，戰績4勝1敗、自責分率3.35。截至今天賽前，天使已經進行51場比賽，大谷當打者28場、當投手7場，總計參與其中35場。

基於保護大谷，天使決定延後他的先發，索西亞表示，得觀察大谷的牛棚練投狀況，再決定何時讓他登板；天使5月28日起，將作客老虎主場打四連戰，其中1場可能交給大谷。大谷延後先發，沒能跟田中同場對投，不過他沒因此感到失望，「當打者跟他對決，是很好的機會。」

過去在日本，大谷曾於2013年19歲時，碰上如日中天的田中，11打數盡墨，吞下6K，還有1保送跟1觸身。這次雖沒能對投，大谷表示，之後的路還很長，還有機會跟田中以投手身分較量，現階段只想專注於下一場比賽，其他不去多想。

(中時電子報)