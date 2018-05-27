佳士得香港春拍 趙無極畫作6.8億台幣落槌史上第三高

2018年05月27日 09:16 中時 陶福媛

趙無極畫作《14.12.59》在佳士得春拍以近1.77億港幣（約 6.8億台幣）落槌。（佳士得提供）

圖：台灣畫家林壽宇結合老莊思想，畫風極簡淨白、充滿「極限藝術」風格，以高於起拍價兩倍多落槌。（佳士得提供）

佳士得香港春拍昨日（26日）舉辦當代藝術夜拍，眾所矚目的趙無極於1959年的畫作《14.12.59》最終以近1.77億港幣（約6.8億台幣）落槌，為當天拍賣場次的最高價，且創下趙無極畫作第三高價的紀錄，據悉買家來自台灣。值得一提是，台灣雕塑家李真的《黃金雨》和台畫家林壽宇的畫作《繪畫浮雕雙聯作》，都以高出起拍價數倍的價格落槌，被視為最具投資潛力的亞洲藝術家。

趙無極的畫作近兩年屢創新高，最高價為去年佳士得秋拍上的《29.01.64》，以逾2億港元（約7.7億元台幣）的天價拍出，其次是今年3月《大地無形》於保利香港以1.83億港幣（約7億台幣）落槌。至於昨日在佳士得春拍的《14.12.59》，則是趙無極畫作落槌價的第三高。

佳士得亞洲區副主席張丁元指出，這次的拍賣結果一如預期，趙無極畫作仍是整場最亮麗的焦點，但可瞧出買家不再盲目追高，轉而關注其他更有潛力的藝術家，如「極限藝術」的台灣畫家林壽宇，以及繼朱銘之後台灣重量級雕塑家李真，都在這次春拍有相當亮麗的表現。

李真的雕塑品《黃金雨》於2011年羅芙奧香港曾以192萬港幣（約740萬台幣）拍出，如今在佳士得香港春拍以高出起拍價三倍多的820萬港幣（約3166萬台幣）落槌，再創新高。與趙無極同一時期的台灣畫家林壽宇，結合東方的老莊哲學思想，以無為極簡的淨白打造《繪畫浮雕雙聯作》，則以高出起拍價兩倍多的420萬港幣（1620萬台幣）

落槌，同樣豔驚四座。

(中時 )