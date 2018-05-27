探究友邦棄台擁陸原因 網：非砸錢而是一帶一路

2018年05月27日 09:31 中時電子報 喻華德

前總統馬英九執政兩任八年，任內儘103年與甘比亞斷交。民進黨當時以「外交休克」批評馬英九的「外交休兵」政策。反觀蔡英文總統就任至今，105年12月與聖多美普林西比斷交，106年6月，與巴拿馬斷交，在本月更創下了1日與多明尼加斷交，24日與布吉納法索斷交，就職儘兩周年，創下累積四國斷交，一個月就斷兩國的「空前」記錄。印證了104年5月前陸委會副主委、前國防部副部長林中斌接受《旺報》專訪時對蔡英文當選會發生「雪崩式斷交」的預測。

對於中華民國友邦「棄台擁陸」的原因，外界一般認為是中國大陸以「銀彈攻勢」拉攏我友邦，但網友黃先生在臉書撰文分析，提出截然不同的觀點。

黃先生指出，布吉納法索是內陸國家，內陸國家要發展經濟，就一定要尋找進出口的交通管道。空運成本太高，不適合剛起步的經濟體。現在只有一條鐵路通往象牙海岸，不過南方的鄰國迦納不僅產可可很有名，更有出海的港口。話雖如此，貨物從迦納的港口到布吉納法索的各個城市的交通就未必順暢了。

中國大陸賣給非洲人民的東西，往往都是港口、公路、鐵路這種交通建設。交通建設能讓當地政客賺到名聲跟回扣，承包商賺到工程款，商家能夠靠進出口賺錢，地主賺到地價上漲，民眾增加移動的速度，有了更多工作的機會，更何況中國大陸的系統輸出商也賺到訂單，中共中央領導班子賺到名聲，這是一個各方都贏，沒有輸家的交易。

回過頭來看，中華民國政府對待非洲人民的態度是什麼？「你們真可憐，我來教你們種稻；你們真可憐，我來捐錢；你們真可憐，我來教你們唸書；你們真可憐，沒有電力，我來捐贈你們LED燈。在當地人民眼中的感受是什麼？『反正送的不要錢，不用白不用』、『臺灣只會送錢給那些政客啦x』。」

我國的外交政策，從來沒有考慮過「當地人真正需要的是什麼」。他們要的是經濟的成長，不是施捨。一個成長的經濟體能夠自發性的解決各種問題，什麼缺水、缺電、缺糧食、缺學校，對一直賺錢的人民來說都不是問題。所以說臺灣這種把對方當成「遊民乞丐」的外交怎麼可能會有什麼好結果？

現在中國大陸表示要來幫迦納跟布吉納法索兩國搭起鐵路的連接網，如果我是布國人，眼睛閉著都知道什麼才是合理的選擇。

從黃先生的分析，可以發現中華民國的外交、國安體系，外交戰略未能有效對應中國大陸推出「一帶一路」的「超軍事手段優先」外交戰略，觀念、資源、作法都過時的情況下，也難怪會出現先援贈布國UH-1H「休伊」通用直升機，後援贈多明尼加M998悍馬車，穩定邦交最後變成斷交的「打水漂軍援」。當年抹黑馬政府「活路外交」的民進黨，現在證明除了推諉卸責「都是they的錯」之外，「外交休克」已經業力迴向蔡政府。

(中時電子報)