小英的靈魂伴侶是吳茂昆 洛杉基四點神解析

自由作家洛杉基表示，蔡英文越來越像教育部長吳茂昆，並列舉四點分析兩人相像的原因。（本報資料照）

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中時電子報
/整理報導

台灣與非洲友邦布吉納法索斷交後，對於國民黨的抨擊，總統蔡英文和民進黨回擊藍營「不團結」，並指稱是國際局勢的演變，與「九二共識」無關。對此，自由作家洛杉基表示，蔡英文越來越像教育部長吳茂昆，並列舉四點分析兩人相像的原因。

洛杉基於臉書表示，吳茂昆一定是蔡英文的「soul mate」，因為兩人的個性實在太像了！若不是如此，小英怎會不顧外界質疑，一定要那吳茂昆接任教育部長，使命必達？「如果分析一下兩人相同之處，就會知道我所言不虛」。

其一：兩人都是「一生從來沒有做過錯事」的咖，有錯，一定是別人的錯，絕對不是老子（老娘）的錯！蔡說：邦交國減少，是在野黨的錯，是中國的錯；吳說：台大沒有校長，是台大自己的錯，跟他無關。

其二：絕對不在對手的壓力下讓步。蔡如此，吳更是如此。吳比蔡還要更勝一籌，他面對壓力，還能談笑風生、露齒大笑；而蔡則是滿臉豆花，笑不出來。

其三：兩人都十分阿Q。蔡英文說，我們不斷被斷交，是因為中國沒有自信；吳說：別人一直要他下台，是被政治介入，他的任命沒有政治力介入，背後也沒有人下指導棋。

其四：兩人都死的鴨子嘴硬。蔡英文說：雖然邦交國減少了，但是我們與其他國家的關係變更好了。吳茂昆說，檢調是否介入調查，約談遴委，造成寒蟬效應，我完全不清楚。

洛杉基最後感嘆蔡英文和吳茂昆都是「政壇老千」，如果「期待他們因為羞恥心道德感而下台，那絕對是寡婦死了兒子，沒指望的」。

(中時電子報)

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